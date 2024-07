44. Zweibrücker Fußball-Stadtmeisterschaft Vereine sehen Prestige-Turnier als guten Test

In der Gruppe C dürfen die Zuschauer auf die neu formierte Mannschaft der TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken aus der A-Klasse gespannt sein. Deren zwei gleichberechtigte Spielertrainer Felix Brunner und Christian Zech hatten für ihre erste Vorbereitungspartie gleich einen echten Gradmesser ausgesucht: Landesligist SG Rieschweiler. Und wenn auch diese Partie nach einem 0:0 zur Pause durch einen lupenreinen Hattrick von Mirko Tüllner letztlich noch 3:0 für den Gastgeber endete, zeigten sich die beiden Spielertrainer von der Leistung ihrer Mannschaft angetan. „Dieses Spiel stimmt uns sehr positiv, da wir es lange Zeit offen gestalten konnten. Jetzt in Ixheim werden wir natürlich versuchen, die Gruppenphase zu überstehen, um dann so weit zu kommen, wie es irgendwie geht“, erklärt Zech. Und Brunner fügt an: „Wir sind bislang mit der Vorbereitung absolut zufrieden. Auch wenn natürlich wie in jedem Jahr der TSC Zweibrücken I der große Favorit ist, wollen wir in Ixheim an unsere gute Leistung vom Spiel in Rieschweiler anknüpfen.“ Nicht mitwirken bei den Stadtmeisterschaften können allerdings neben einigen Urlaubern auch Cedric Hamelin (Bänderriss im Fuß) sowie der aktuell privat stark eingespannte Waldemar Schwab.