Fußball-Landesliga West Rieschweiler vor extrem wichtiger Heimpartie

Der in Rieschweiler zur Winterpause auf die Trainerbank zurückgekehrte Coach Björn Hüther musste nach einer längeren Erfolgsserie am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Hackenheim erstmals ein Spiel ohne eigenen Punktgewinn miterleben. „Wir hatten in der Vorrunde gerade einmal sechs Zähler gesammelt. Uns war allen bewusst, dass es in Hackenheim die erste Niederlage geben könnte. Die Bilanz in der Hinrunde bedeutet nun, dass wir am Sonntag die letzte Chance haben, auf Hinterweidenthal aufzuschließen“, betont Hüther. Sollte das Vorhaben, „noch Fünftletzter zu werden“ misslingen, muss man in Rieschweiler versuchen, zumindest Rang 13 zu verteidigen. Ob dieser Platz dann letztlich zum Klassenverbleib ausreicht, hängt von einigen Faktoren ab, die man in der SG nicht mehr selbst in der Hand hat.