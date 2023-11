Fußball-Landesliga West Blick der Rieschweiler geht weiter nach unten

Von daher wäre ein Heimsieg der SG Rieschweiler am Samstag um 16 Uhr gegen die mit 25 Punkten auf Rang sechs platzierte SG Meisenheim-Desloch-Lauschied extrem wichtig, um sich wieder etwas Luft nach hinten zu verschaffen. Dass dieses Unterfangen allerdings sehr schwer wird, unterstrich das Hinspiel eindrucksvoll, als Rieschweiler auf dem Rasenplatz in Desloch böse mit 1:5 unter die Räder kam. „Wir hatten damals schlecht gespielt. Ich hoffe darauf, dass es am Samstag anders aussieht“, erklärt Björn Hüther: „Vor drei Wochen gab es Stimmen im Umfeld, die meinten, wir müssen vorne angreifen. Jetzt sieht man aber, dass wir schauen müssen, in der Landesliga drinzubleiben. Das waren ja auch schon immer meine Worte gewesen.“ Trotz der jüngsten Niederlagenserie könne der Trainer „keinem einen Vorwurf machen. Es gibt jeder alles und haut sich voll rein. Irgendwo haben wir eben auch unsere Grenzen. Schließlich ist es immer noch der gleiche Kader, der in der vergangenen Saison nach der Vorrunde weit abgeschlagen ganz hinten stand.“