Fußball-Landesliga West SGR dreht fast ein 0:3 gegen Hauenstein

Die zweite Halbzeit ging dann an die SG Rieschweiler. „Warum wir oft nur eine gute Halbzeit hinbekommen und zu schwankend in unseren Leistungen sind, kann ich nicht erklären“, sagt Hüther. Zunächst drückte Kevin Gundt den Ball zum 1:3-Anschlusstreffer ins lange Eck hinein (50.). Zuvor hatte der gleiche Spieler bei einem Freistoß an den Innenpfosten kein Glück gehabt (48.). Vor dem 2:3 flankte Niklas Lohr in die Mitte hinein, wo sich Simon Hauk energisch gegen die Gäste-Defensive behauptete, und per Kopf traf (61.). Doch quasi vom Anstoß weg war dann wieder der Hauensteiner Matchwinner Keiser zur Stelle und holte für die Gäste die 4:2-Führung zurück (62.). „Hätten wir dieses Tor nicht so schnell im Anschluss an unser 2:3 kassiert, wären die Hauensteiner noch mehr ins Schwimmen geraten, als sie es eh schon waren“, ärgert sich der SG-Trainer. Keiser war in dieser Situation mit einem Kopfball aus fünf Metern erfolgreich.