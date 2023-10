Fußball-Landesliga West SG Rieschweiler festigt Mittelfeldplatz

Am Samstag schien es fast so, als hätten die Nachwirkungen des Pokalspiels dem TSC nicht gutgetan. Auf dem Rasenplatz in Desloch vor 120 Zuschauern zeigten die Gäste keine gute Leistung und gerieten bereits nach einer Viertelstunde durch Marc Giselbrecht in Rückstand. „Der Verein hat sehr viel Geld in einen Reisebus investiert. Wir waren anderthalb Stunden lang unterwegs. Uns was tun wir: Wir liefern eine enttäuschende Leistung ab. Jeder will gegen uns gewinnen – und jeder gibt 200 Prozent. Wenn wir da etwas nachlassen, dann gewinnen wir einfach die Spiele nicht“, ärgert sich Zweibrückens Trainer Özal Acar über einen gebrauchten Tag. Zu Beginn sei seine Elf nicht wach gewesen. Das wichtige 1:1 ging auf das Konto von Alex Styben (29.). Aber auch dieser Treffer verlieh dem Aufstiegsanwärter nicht zur gewünschten Stabilität.