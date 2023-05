Fußball-Landesliga West Braun-Festspiele bei Heimsieg der SGR

VfR Kaiserslautern – VB Zweibrücken 4:0 (2:0). Die VB-Spieler reisten mit breiter Brust an, hatte das Schlusslicht doch in den Partien davor beim 1:0 daheim gegen Bad Kreuznach und beim 2:1 in Weselberg nach zuvor 24 sieglosen Spielen je die volle Punkteausbeute eingefahren. Doch beim abstiegsbedrohten VfR Kaiserslautern wurden die Gäste vor lediglich rund 40 Zuschauern auf dem Erbsenberg bereits in der ersten Minute eiskalt erwischt: Jan-Erik Schröder brachte den VfR früh mit 1:0 in Führung. „Das war natürlich ein katastrophaler Start von uns. Wir waren leider im gesamten Spiel nicht in der Lage, an die guten Leistungen von zuletzt anzuknüpfen. Von daher geht der Lauterer Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung“, meint VB-Spielertrainer David Schwartz. Sein Team sei in den Zweikämpfen stets einen Schritt zu spät gekommen. „Es waren bei den Toren auch noch zwei Elfmeter mit dabei. Falls es ganz dumm für uns läuft, kann der VfR sogar noch zwei weitere Treffer erzielen“, erklärt Schwartz. Vom Punkt aus erhöhte Nico Hammel bereits nach zwölf Minuten auf 2:0. Die Gäste konnten an diesem Tag die Lauterer nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Wiederum Schröder ließ das 3:0 folgen (57.). Und als dann der VfR auch noch einen zweiten Strafstoß zugesprochen bekam, übernahm Cevdet Uluc die Verantwortung und verwandelte ihn nach 65 Minuten zum 4:0-Endstand. Allerdings seien die VB aufgrund mehrerer kurzfristiger Ausfälle auch ersatzgeschwächt nach Kaiserslautern gefahren. „Da wir sogar angeschlagene Spieler auf dem Feld hatten und lediglich zwei auf der Bank saßen, kann ich da die Mannschaft auch etwas in Schutz nehmen. Es war einfach nicht mehr drin und wir müssen jetzt eben nach vorne schauen“, betont Schwartz.