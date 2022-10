Fußball-Landesliga West : Erleichterung bei der SG Rieschweiler

Der noch A-Jugendliche Luis Neumüller (vorne), hier gegen Simmertals Ricardo Schönheim, zeigte beim 2:0-Sieg eine gute Partie für das Landesliga-Team der SG Rieschweiler. Foto: Martin Wittenmeier

Nach zuletzt guten Spielen ohne etwas Zählbares gelang im Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen den VfL Simmertal der ersehnte zweite Saisonsieg. Auf den ersten Dreier warten weiterhin die VB Zweibrücken. Der TSC zeigt sich mit einem Punkt in Kirn zufrieden.

SG Rieschweiler – VfL Simmertal 2:0 (1:0). Der Fußball-Landesligist SG Rieschweiler hat in diesem wichtigen Kellerduell zum großen Befreiungsschlag ausgeholt. In den Wochen davor hatte die Mannschaft von Trainer Marcus Eiser zwar oft vom Gegner gute Kritiken erhalten, aber Punkte konnten keine eingefahren werden. Den bislang einzigen Saisonsieg hatte es bereits Ende August beim 1:0 bei den VB Zweibrücken gegeben. Gegen Simmertal sahen die 100 Zuschauer von Beginn an eine engagierte Rieschweiler Mannschaft, die unbedingt den zweiten Saisondreier wollte. Eiser beorderte mit Luis Neumüller einen talentierten A-Jugendlichen ins zentrale Mittelfeld. Im Angriff durften Mirko Tüllner und Luca Baur ran. Und in der Defensive setzte Eiser auf Pascal Frank sowie Colin Brödel.

„Wir haben das Spiel sehr dominant begonnen. Auch aufgrund unserer hohen Ballsicherheit konnten wir den Gegner gut kontrollieren. Folgerichtig gab es gleich gute Chancen. Dennoch hat es etwas bis zum Führungstreffer gedauert“, erklärt Eiser. Nach 25 Minuten war Elias Braun im Anschluss an einen Eckball mit dem 1:0 zur Stelle. In der Folge blieb Rieschweiler am Drücker, konnte aber keine weitere Einschussmöglichkeit mehr nutzen.

„Gleich zu Beginn der zweiten 45 Minuten haben wir erneut ein Feuerwerk abgebrannt. Es blieb aber dabei, dass wir leider trotz dieser Überlegenheit den Ball kein zweites Mal über die Linie drücken konnten. Die Gäste waren nur mit dem Verteidigen des eigenen Tores beschäftigt. Und wenn sie ab und an nach vorne kamen, haben wir es gut verteidigt“, sagt Rieschweilers Trainer.

Die Erlösung gab es dann erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als wiederum Braun einen von Ufuk Aliakar an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte. Der Gästespielertrainer sah in dieser Situation die Rote Karte. „Es war eine sehr reife Spielleistung, die sich bereits seit Wochen angekündigt hatte. Endlich kamen auch noch die Konsequenz und die durchgehende Konzentration hinzu. Unser Sieg war hochverdient. Was ich von meiner Mannschaft gesehen habe, ist wirklich sehr vielversprechend und gibt große Hoffnung im Hinblick auf die kommenden Spieltage“, meint Eiser. Die SG Rieschweiler ist nun mit sechs Punkten Tabellen-13. und empfängt am Sonntag um 15 Uhr die mit 13 Zählern auf Rang sieben platzierte SG Hüffelsheim.

SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach – TSC Zweibrücken 1:1 (1:1). Der Tabellenfünfte aus Zweibrücken musste beim Vierten in Kirn zu einem wichtigen Verfolgerduell antreten. Vor 80 Zuschauern fingen die Gäste gut an, ehe ein zu kurz ausgeführter Einwurf die Kirner in Ballbesitz brachte. Colin Fuchs ließ sich nicht zweimal bitten und schlenzte den Ball zum frühen 1:0 ins lange Eck (8.). Die Gäste ließen jedoch die Köpfe nicht hängen und spielten weiterhin mutig nach vorne. Lohn dieser Bemühungen war das 1:1 von Erik Bischof im Anschluss an eine zu kurz abgewehrte Standardsituation der Hausherren (25.).

„Im Gegensatz zu Kirn hatten wir einige gute Chancen. Ich bin auch mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung nicht so zufrieden. Er hat sehr viel laufen gelassen. Ich musste auch bereits nach 39 Minuten Quincy Henderson aufgrund einer Knieverletzung auswechseln. Eine MRT-Untersuchung muss jetzt Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Allerdings hat ihn der eingewechselte Sebastian Meil gut ersetzt“, erklärt Opitz.

Auch in der zweiten Halbzeit sah der TSC-Trainer die besseren Torchancen auf Seiten der Gäste. „Was mir nicht so gefallen hat, war die Vielzahl an Fehlpässen bei uns. Wir haben den Ball oft zu leicht wieder hergeschenkt. Insgesamt kann man jedoch in Kirn mit einem Punkt leben. Das ist schließlich ein guter Gegner, der am Saisonende mit oben dabei stehen wird“, meint der 35-Jährige.

Der TSC hat nach acht Partien 14 Punkte auf dem Konto und liegt somit nur drei Zähler hinter dem aktuellen Tabellenzweiten SG Eintracht Bad Kreuznach zurück. An der Tabellenspitze hat sich der TuS Hackenheim mit 22 Punkten bereits etwas von der Konkurrenz abgesetzt. Am kommenden Sonntag empfängt der TSC nun um 15 Uhr den Tabellenneunten SF Bundenthal, der bislang zwölf Zähler gesammelt hat. „Es ist ein eingespieltes Team, das sehr über gewonnene Zweikämpfe kommt. Das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit für uns“, mutmaßt Opitz.

SF Bundenthal – VB Zweibrücken 5:1 (1:0). Bei ebendiesen Bundenthalern verpasste der Tabellenletzte VB Zweibrücken den erhofften ersten Saisonsieg. Vor 100 Besuchern trafen für den Gastgeber Luca Marius Juretic (38.), Dominik Will (71.), Lukas Hoffmann (85., 86.) sowie Florin-Radu-Raducioiu Tesedan (89.), Zweibrückens Ehrentreffer ging auf das Konto von Lars Schönborn (88.). „Der Aufschwung vom letzten Spiel ist leider bereits wieder komplett weg“, meint VB-Spielertrainer Alexander Joniks. Da hatte seine Mannschaft ein respektables 2:2 gegen Kirn erreicht. „Gegen Spielende hin sind wir noch etwas auseinandergefallen. Das 5:1 fiel aus einer Abseitsposition heraus, was letztlich aber bei diesem Spielstand uninteressant war. Ich bin äußerst unzufrieden mit unserer Leistung. Wir haben in vielen Phasen den Kampf, den Bundenthal vorgelebt hat, nicht angenommen. Unser mit Abstand bester Spieler war Schlussmann Tim Schönborn, der noch viele Paraden gezeigt hat“, sagt Joniks.