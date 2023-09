Landesliga-Derby zwischen SG Rieschweiler und TSC Zweibrücken „Das Feiern geht erst nach dem Spiel los“

Am Wochenende geht es in Rieschweiler sicher mächtig rund. Nicht nur bei der traditionellen Kerwe, die hier über sechs Tage gefeiert wird, sondern auch auf dem Sportplatz an der Dicken Eiche. Dort steht am Sonntag ab 15.30 Uhr das Kreisderby der Landesliga West zwischen der SGR und dem TSC Zweibrücken an. Zuvor treffen bereits um 12.45 Uhr die SG Rieschweiler II in der A-Klasse und der FC Rodalben aufeinander. Nach ihrem ersten Saisonsieg beim 4:0 (0:0) bei Schlusslicht SC Stambach will nun die SGR-Zweite auch den aktuellen Spitzenreiter ärgern und ihm vielleicht sogar die erste Saisonniederlage zufügen.