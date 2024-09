Landesliga-Derby zwischen Rieschweiler und Zweibrücken SGR spielt an der Kerwe gegen das „Riesenbrett“ TSC

Info

Am Freitagmittag fing das Kerwetreiben mit einem Schlachtfest an, dem sich bis tief in die Nacht hinein eine zünftige Kerwedisco anschließt. Am Samstag stehen ab 14 Uhr an der dicken Eiche Jugendspiele an. Bevor am Montag ab 13 Uhr das Bierpong-Turnier steigt und am Dienstag sowie Mittwoch jeweils ein Heringsessen auf dem Programm steht, wartet auf die Fußballanhänger der Region am Sonntag in Rieschweiler noch ein ansehnliches Sportprogramm. Los geht es bereits um elf Uhr mit dem Spiel in der C-Klasse West Pirmasens-Zweibrücken zwischen dem Tabellenachten SG Höhfröschen-Rieschweiler III und der auf Rang fünf platzierten TSG Mittelbach-Hengstbach. Um 13.15 Uhr geht es dann direkt mit der Partie der B-Klasse West Pirmasens-Zweibrücken zwischen dem Tabellenfünften SG Rieschweiler II sowie dem Achten SV Hornbach weiter. Zum Höhepunkt des Tages treffen ab 15.30 Uhr in dem Derby der Landesliga West der 14. SG Rieschweiler auf den viertplatzierten TSC Zweibrücken.