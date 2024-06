Fußball-Landesligist SG Rieschweiler „Nervenaufreibende Runde“ mit gutem Ende

Wenn Fußball-Trainer mit der Zielsetzung „Klassenverbleib“ für ihre Mannschaft vor der Saison gefragt werden, auf wie viele Punkte sie hoffen, ist sehr oft von „40“ die Rede. Diese Marke gilt in 16er-Ligen meist als die Grenze, um dem Abstieg zu entrinnen. Diese Marke hatte sich auch die SG Rieschweiler vorgenommen. In der abgelaufenen Saison der Landesliga West haben letztlich sogar 38 Zähler gereicht, um drin zu bleiben. Am Tabellenende hatten das Schlusslicht VfL Simmertal (elf Punkte) sowie der Vorletzte FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (14) bereits Wochen vor dem letzten Spieltag als sichere Absteiger festgestanden. Letztlich musste mit dem VfR Kaiserslautern (37) auch noch eine dritte Mannschaft in den sauren Abstiegsapfel beißen. In diesem Tabellenbereich ging es richtig eng zu: Die auf Rang 13 platzierte SG VfR 07 Kirn/SC Kirn-Sulzbach (38 Zähler) konnte sich nur vorm Abstieg retten, weil sich der Vize-Meister SC Hauenstein in der Aufstiegsrelegation gegen den Landesliga-Ost-Zweiten SV Büchelberg jeweils knapp mit 3:2 (auswärts) sowie 2:1 durchsetzen konnte. Und unmittelbar davor war mit genau den 40 Punkten der Tabellenzwölfte SG Rieschweiler platziert. Die Elf von Trainer Björn Hüther brachte es bei einem Torverhältnis von 70:73 auf 13 Siege, ein Unentschieden und 16 Niederlagen. In der Hinrunde hatte die SGR 19 und in der Rückserie 21 Zähler gesammelt. Vor heimischem Publikum gab es in dieser Statistik mit 22 Punkten Rang 13. Und obwohl die SG auswärts „nur“ auf 18 Zähler kam, war der gute fünfte Tabellenplatz in dieser Wertung mit ausschlaggebend für den Klassenverbleib.