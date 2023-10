Fußball-Saarlandpokal SVS nicht unglücklich mit der Außenseiterrolle

Mit Oberwasser kann der FC Palatia Limbach in das Spiel gegen Verbandsliga-Konkurrent SV Rohrbach gehen. Die Palatia ist in dieser Saison noch ungeschlagen und führt die Tabelle der Nord-Ost-Staffel souverän an. Die Schützlinge Von Trainer Patrick Gessner haben am Sonntag auch den bis dahin ärgsten Verfolger FSG Schiffweiler-Landsweiler mit 2:0 in die Schranken verwiesen. Keinerlei personelle Probleme plagen das Trainerteam. So will Limbach auch in Rohrbach bestehen. Die Partie ist zugleich die Generalprobe für das Saarpfalz-Derby in der Liga gegen den gleichen Gegner an der Limbacher Kerb am Samstag, 21. Oktober. Doch auch der Tabellensechste aus Rohrbach hat beim 4:0-Auswärtserfolg bei der SG Thalexweiler/Aschbach Selbstvertrauen getankt und wird Limbach alles abverlangen, um selbst weiterzukommen. Im Pokal schlug der SVR im St. Ingberter Stadtderby den TuS Rentrisch 4:0. Limbach war kampflos in die Runde gekommen, da die Spvgg. Bebelsheim-Wittersheim abgesagt hatte.