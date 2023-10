Fußball-Saarlandpokal Reiskirchen verpasst Überraschung nach Aufholjagd knapp

Zumal der Verbandsliga-Zweite aus Schiffweiler zunächst einem Rückstand hinterherlaufen musste. Lukas Schmitz brachte den SVR nach 22 Minuten in Führung. In einer spannenden Partie glich dann Schiffweiler in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit durch Brendon Muqaj aus. „Wir ließen eigentlich gar nichts zu, mussten dann aber mit dem Pausenpfiff zu diesem Zeitpunkt überraschend den Ausgleich hinnehmen“, sagt „Tunji“. Erst drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da markierte Muqaj die Gästeführung zum 2:1. Nachdem Maximilian Kohler (58.) auf 3:1 erhöht hatte, schien die Partie entschieden zu sein. Doch Reiskirchen kämpfte verbissen weiter – und wurde belohnt. In einer turbulenten Schlussphase verkürzte Peter Müller in der ersten Nachspielminute auf 2:3 für den SVR. Nur eine Minute später gab es einen Foulelfmeter für den Gastgeber, den Ahmet Zeini zum 3:3 in die Maschen hämmerte. Die Aufholjagd hatte den SV Reiskirchen aber viel Kraft gekostet. In der Verlängerung setzte sich die favorisierte FSG Schiffweiler-Landsweiler durch den dritten Treffer von Muqaj (117.) doch noch durch. Nur drei Minuten fehlten dem SVR zum möglichen Elfmeterschießen.