Fußball-Saarlandpokal: FCH gegen FCS : Mendler hofft auf Überraschung gegen Ex-Club

Markus Mendler (links) trifft im Saarlandpokal-Viertelfinale an diesem Mittwoch mit dem FC Homburg auf seinen Ex-Verein 1. FC Saarbrücken. Foto: Markus Hagen

Homburg Der langjärhige Spieler des 1. FC Saarbrücken will den Drittligsten im Viertelfinale des Fußball-Saarlandpokals nun im Trikot des FC Homburg ärgern. Rund 6000 Fans zum „Spiel des Jahres“ erwartet.

Anspannung und Vorfreude wachsen gleichermaßen. „Wir sind uns schon bewusst, dass wir gegen den Vierten der 3. Liga Außenseiter sind, aber im Pokal ist immer alles möglich“, gibt sich der Trainer des FC Homburg vor dem Viertelfinale im Fußball-Saarlandpokal an diesem Mittwoch, 18 Uhr, gegen den 1. FC Saarbrücken kämpferisch. Timo Wenzel ist sich sicher, dass seine Spieler sich „zerreißen und alles geben werden“, um dem Favoriten aus der Landeshauptstadt in den 90 oder sogar 120 Minuten das Leben schwer zu machen.

Dabei schauen die Grün-Weißen vor „dem Spiel des Jahres“ nur zu gerne auf die letzten beiden Runden im Saarlandpokal zurück. Am 17. August 2020, der 1. FC Saarbrücken war wenige Wochen zuvor in die 3. Liga aufgestiegen, gewann der FC Homburg im Waldstadion das damalige Halbfinale mit 3:0. Beide Teams kämpften auch in der vergangenen Auflage gegeneinander um den Finaleinzug. Dieses Mal setzten sich die Saarbrücker nach Elfmeterschießen durch. Nach einer 1:0-Führung musste der Regionalligist den späten Ausgleich durch FCS-Spieler Markus Mendler hinnehmen.

Info FCH gegen FCS im Saarlandpokal-Viertelfinale Für das Pokalduell zwischen dem FC Homburg und dem 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend, 18 Uhr, im Waldstadion sind bereits über 4000 Tickets verkauft. FCH- Geschäftsführer Rafael Kowollik erwartet rund 6000 Fans. Der Verein empfiehlt, sich online mit Karten zu versorgen, um längere Wartezeiten an den Kassenhäuschen zu vermeiden. Zudem wird an der Tageskasse ein Aufschlag von einem Euro pro Ticket verlangt. Während die VIP-Karten ausverkauft sind, gibt es nur noch wenige Sitzplatz-Karten. Die Stadiontore öffnen sich für den FCS-Fanblock um 16.30 Uhr, der Zugang zu den Heimbereichen ist ab 17 Uhr möglich. Bezüglich der Coroa-Regeln erhielt der FCH für das Pokal-Viertelfinale eine Ausnahmegenehmigung von den zuständigen Behörden. Es gilt 3G. Die Maskenpflicht im Stadion entfällt. Es wird aber empfohlen, den Mund-Nasen-Schutz anzulegen, wenn der Abstand zu Besuchern nicht eingehalten werden kann. Eine Kapazitätseinschränkung im Waldstadion besteht nicht.

Durch ebendiesen Markus Mendler, der nun im Trikot der Grün-Weißen auf seinen Ex-Club treffen wird. Fünf Jahre lang spielte er für die Blau-Schwarzen aus der Landeshauptstadt, ehe er vor dieser Saison zu den Homburgern wechselte. Hier belegt der offensive Außenspieler mit 17 Treffern aktuell Platz zwei der Regionalliga-Torschützenliste. „Klar freue ich mich ganz besonders auf das Spiel“, sagt Mendler und erinnert sich an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Rivalen zurück, als er die Hoffnung der Grün-Weißen mit seinem Treffer zunichte machte: „Das war damals megaeng zwischen dem FCS und dem FCH“, hofft der technisch versierte Linksfuß am Mittwoch auf ein ähnlich spannendes, wie offenes Spiel. Den 1. FC Saarbrücken hatte der 29-Jährige mit etwas Groll verlassen, weil der neue FCS-Trainer Uwe Koschinat nicht mehr mit ihm planen wollte. „Das ist längst vergessen und schon zu lange her“, will Mendler da nicht nachtreten. Und doch wäre es für ihn schon etwas ganz Spezielles, wenn er nun im FCH-Trikot den Saarbrückern den Pokalabend verderben könnte. Damit das gelingt, „müssen wir sehr kompakt stehen und den Saarbrückern möglichst wenig zulassen, die Räume eng halten. Nach vorne gilt es, Nadelstiche zu setzen und dann die Chance nutzen, um zu treffen“, betont Mendler, der sich selbst aber nicht zu großen Druck machen möchte. „Ich freue mich einfach auf das Spiel und die vielen Zuschauer.“

Denn die Vorfreude auf den Pokalschlager zwischen den Erzrivalen ist nicht nur bei der Mannschaft groß. Auch die Fans fiebern dem Duell entgegen. Über 4000 Tickets sind bereits verkauft. Und die Hoffnung bei den Grün-Weißen ist nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre da, auch als Underdog eine realistische Chance aufs Weiterkommen zu haben. Der Einsatz von Patrick Dulleck ist wegen einer Wadenverletzung, die ihn am letzten Samstag vorzeitig zur Aufgabe zwang, aktuell allerdings fraglich. Erst ein letzter Test am Mittwochmorgen wird über den Einsatz entscheiden. Für ihn würde Seonghoon Cheon bereitstehen, der nach auskurierter Prellung wieder fit ist.