Fußball-Saarlandligist FC Homburg II : Die Restrunde ohne Druck angehen

Marius Mair (links) kam vom FC Höchst zur U23 des FC Homburg. Vom FC Bierbach wechselte Jonas Holzweißig zum Tabellenzweiten der Saarlandliga. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Saarlandliga: Der FC Homburg II blickt nach der bisher so starken Runde gespannt auf das Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter Köllerbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die junge Mannschaft des FC Homburg II gehört in dieser Saison zu den Überraschungen in der Fußball-Saarlandliga. Das Team von Trainer Rizgar Daoud liegt nach 18 Spieltagen mit 35 Punkten auf einem starken zweiten Platz, und damit zur Winterpause nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SF Köllerbach. Zu hoch will Trainer Rizgar Daoud die Erwartungen vor dem Start in die Restrunde aber nicht schrauben. Nach fünf Wochen Vorbereitung geht es für die Reserve der Grün-Weißen nun am kommenden Sonntag gleich mit einem Kracher wieder los. Ab 15.30 Uhr ist dann Spitzenreiter Köllerbach auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion zu Gast.

Dass diese Partie nach der Winterpause ein Topduell sein würde, danach sah es zu Beginn der Runde allerdings gar nicht aus. Mit zwei Niederlagen waren die Homburger gestartet (1:2 bei Bliesmengen-Bolchen, 0:2 gegen Aufsteiger Ballweiler-Wecklingen). Doch Daoud und sein junges Team mit einem Durchschnittsalter von unter 20 Jahren behielten die Nerven. So folgte ein 2:0 bei den Sportfreunden in Köllerbach. „Es steckt viel drin in meinen Talenten und mit Geduld können wir auch eine gute Rolle spielen“, sagte der FCH-Coach damals. Nach und nach stabilisierte sich die Leistung der Homburger, und so gelang am sechsten Spieltag mit dem 1:0 gegen den VfL Primstal der erste Dreier auf heimischem Platz. Mit sechs Siegen und einem Remis folgten sieben Spiele in Serie ohne Niederlage. Stück für Stück arbeitete sich die FCH-Zweite nach vorne. Das bisher wohl beste Saisonspiel zeigten die Homburger beim 4:1 gegen den SC Halberg Brebach. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, sangen die überglücklichen Homburger nach dem Abpfiff am 13. Spieltag im Kreis.

Für Rizgar Daoud war diese Entwicklung vor der Runde kaum vorstellbar. „Etwa Rang acht, vielleicht auch etwas mehr“, hatte er als Saisonziel ausgegeben. In erster Linie gehe es darum, die zahlreichen 18- bis 20-jährigen Spieler noch näher an den Aktivenbereich heranzuführen. „Der eine oder andere Spieler könnte sich dann auch für die erste Mannschaft empfehlen.“ Bereits regelmäßig mit dem Regionalliga-Aufgebot unter Coach Timo Wenzel trainieren derzeit Mika Gilcher, Nyger Hunter und Covin Ayers. Auch Jonas Ercan aus der U23 war schon oben mit dabei, ehe er nach der Winterpause erklärte, nicht mehr bei der Ersten mittrainieren und sich auf seine Einsätze in der Saarlandliga konzentrieren zu wollen.

Nach dem Erklimmen der Spitzenposition folgte die erste Niederlage für Grün-Weiß nach elf ungeschlagenen Partien. Unglücklich unterlag das Daoud-Team bei Borussia Neunkirchen mit 1:3. Diese Niederlage hinterließ Spuren. Es folgte eine 1:4-Pleite im Heimspiel gegen Saar 05 Saarbrücken. Der FCH rutschte etwas ab, gewann aber seine letzten drei Partien vor der Winterpause und kletterte dadurch auf Platz zwei. Auf Tuchfühlung zu Köllerbach.

Neben Rückkehrer Jonas Ercan hat sich der FC Homburg II in der Winterpause mit zwei Mann verstärkt. Der 20-jährige Marius Mair, der im zentralen Mittelfeld den Ausfall von Yuri Cabral (Kreuzbandriss) kompensieren soll, stammt aus Österreich, wo er für den FC Höchst in der vierten Liga kickte. Innenverteidiger Jonas Holzweißig (23) wechselte vom FC Bierbach zum Saarlandligisten.

Die Vorbereitung auf die Restsaison verlief laut Rizgar Daoud durchwachsen. „Viele Spieler waren erkältet, dann fielen zwei Testspiele aus.“ Die vorgesehene Begegnung beim TuS Hohenecken hatte der FCH wegen Personalmangels absagen müsse, die gegen den SV Steinwenden fiel dem Schneetreiben zum Opfer. Vier Partien haben die Homburger dann mit mehr oder weniger Erfolg absolviert. Gegen den VfR Baumholder verlor Grün-Weiß mit 1:2. Von der U23 des FK Pirmasens trennte sich der FCH mit 1:1 und bei der U19 des 1. FC Saarbrücken setzte sich Homburg mit 2:1 durch. Gegen den SV Waldhof Mannheim zog die FCH-Zweite mit 1:4 den Kürzeren. Zur Pause lagen die Homburger schon mit 0:4 hinten. Daoud: „Das war schon schwach im ersten Abschnitt, aber uns fehlten mit Tom Gürel, Murat Adigüzel, Emre Sah, Nyger Hunter, Mika Louis Gilcher, Corvin Ayers, Lukas Hoffmann und Mina Ibrahim, die entweder verletzt oder mit der Ersten im Trainingslager in der Türkei waren, sehr viele Spieler.“ In der zweiten Halbzeit habe sich sein Team dann doch noch gut verkauft und immerhin durch Sami Affes einen Treffer erzielt.