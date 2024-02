Fußball-Saarlandliga Die Fußball-Saarlandliga kommt aus der Winterpause

Wenn die Saarlandliga-Fußballer des FSV Jägersburg am Samstag um 15.30 Uhr beim abstiegsgefährdeten Tabellen-15. VfL Primstal ihr erstes Punktspiel des neuen Jahres bestreiten, treffen beide Mannschaften bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison aufeinander. In der Meisterschaft hatten die Jägersburger am 11. August vergangenen Jahres den VfL mit einer deutlichen 5:0-Packung wieder auf die Heimreise geschickt. Im Saarlandpokal-Achtelfinale in Primstal war es eine engere Angelegenheit. Doch auch hier setzte sich der FSV mit 3:1 durch.