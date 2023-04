Fußball-Saarlandliga FCH-Zweite feiert souveränen Sieg im Topspiel

Die nächste Möglichkeit gehörte dann nochmal den Gästen. Einen 22-Meter-Schuss von Mittermüller parierte FCH-Keeper Justin Michael Brown glänzend, mehr Gefährliches sollte von den Quierschiedern bis zum Abpfiff nicht mehr kommen. Die FCH-Zweite zeigte sich in der Offensive gefährlicher: Nach einem Eckball von Corvin Ayers (60.) stand Murat Adigüzel, der später mit einem Nasenbeinbruch vorzeitig ausschied, am langen Pfosten völlig frei und drückte aus wenigen Metern den Ball zum vorentscheidenden 2:0 ein. Ayers prüfte (78.) den Gästetorwart mit einem Freistoß. In der Schlussphase wurde es hektisch: Die Quierschieder Lukas Gruenbeck (80.) und Jens Lorang (84.) erhielten wegen Reklamierens ebenso eine Zeitstrafe wie der Homburger Boris Becker (85.) nach überhartem Einsteigen. Zuvor wurde ein Schuss von Joel Ebler (83.) noch von einem Quierschieder von der Torlinie gekratzt. Drei Minuten vor dem Abpfiff versenkte der eingewechselte Tom Gürel einen 18-Meter-Freistoß zum 3:0 für den FC Homburg II. „Das war eine reife Leistung von meinen Jungs, die hochverdient mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dieses Topspiel zu ihren Gunsten entschieden haben“, freute sich Daoud. Seine Elf habe in den 90 Minuten all das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hatte.