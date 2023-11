Fußball-Landesliga West Bittere Heimklatsche für die SG Rieschweiler

SG Rieschweiler – SG Meisenheim-Desloch-Lauschied 1:5 (1:5). Die SG Rieschweiler kassierte am Samstag in der Fußball-Landesliga West vor rund 50 Zuschauern ihre bereits vierte Niederlage in Serie und ist nun endgültig mitten im Kampf um den Klassenverbleib angekommen. Und dabei hatte für die Mannschaft von Trainer Björn Hüther das Spiel vielversprechend begonnen. In der neunten Minute brachte Mirko Tüllner die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein weiter Ball von Kevin Gundt, den Philipp Rung in die Mitte brachte. Dort lauerte Tüllner und drehte das Spielgerät ins Netz hinein. „Wir waren gut im Spiel drin – es war ein Auftakt ganz nach unseren Vorstellungen. Doch dann kamen 15 Minuten, die ich so als Trainer noch nicht erlebt hatte. Wir haben dem Gegner einfach fünf Mal den Ball hingelegt, und die Gäste haben das jedes Mal eiskalt ausgenutzt“, konnte Hüther den 1:5-Rückstand nach 26 Minuten kaum fassen. Im Anschluss an einen verwandelten Foulelfmeter von Marc Giselbrecht (elfte Minute) sorgten Nico Prass (14., 20.), Laurenz Fach (15.) und noch einmal Giselbrecht (26.) trotz des frühen Zeitpunkts der Partie für die Vorentscheidung. Erst danach fingen sich die Gastgeber noch einmal und hatten bei einem Freistoß von Colin Brödel ans Lattenkreuz etwas Pech (37.). In der zweiten Halbzeit sei dann das Spiel „etwas dahingeplätschert“. Rieschweilers Philipp Estes sah nach einem Foulspiel noch eine Zeitstrafe von zehn Minuten (88.).