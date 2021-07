FC Homburg startet am Samstag, 13. August : FCH eröffnet doch nicht die Regionalliga

Foto: Martin Wittenmeier

Homburg Mit der Partie SSV Ulm gegen den FSV Frankfurt wird am Freitag, 13. August, die Saison 2021/22 in der Regionalliga Südwest eröffnet. Dies ergab die Terminliste der ersten neun Spieltage, die am Montagabend bekannt gegeben wurde.

