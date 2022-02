Fußball-Regionalliga : Am Samstag endet eine „komische Vorbereitung“

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg startet gegen Kassel in die Restrunde. Kapitän Lienhard ist nach langer Pause wieder an Bord.

Fußball-Regionalligist FC Homburg startet am Samstag um 14 Uhr mit einem Heimspiel im Waldstadion in die Restrunde. Gegner ist der Tabellenachte KSV Hessen Kassel. Die Homburger belegen Platz sechs. Dass die Grün-Weißen noch in das Aufstiegsrennen eingreifen können, ist eher unwahrscheinlich. Tabellenführer Ulm und der Zweite Mainz 05 II haben elf Punkte mehr auf dem Konto als die Saarpfälzer. Vereine wie die SV Elversberg (Platz 4) haben zudem Nachholspiele in der Hinterhand – und im Winter mächtig aufgerüstet.

Lienhard selbst spricht von einer „langen Leidenszeit“, die mit Beginn der Vorbereitung im Januar zu Ende gewesen sei. „Ich fühle mich gut und ich denke, dass wir hier noch etwas erreichen können.“ Der Weg nach oben in der Tabelle sei zwar weit „aber unser Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen – und dann schauen wir, was rauskommt.“ Zudem „haben wir nach dem 0:3 in Kassel noch etwas gutzumachen.“ So sieht es auch Innenverteidiger Daniel Di Gregorio, der nach seiner leichten Gehirnerschütterung, die er sich im Testspiel gegen Strassen zuzog, seit zehn Tagen wieder voll mittrainieren darf. Zuvor hatte er vom Arzt ein „Kopfballverbot“ bekommen.