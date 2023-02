Fußball-Regionalliga : Aus der Winterpause direkt ins Titelrennen

Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj (am Ball) vom viertplatzierten FC Homburg hofft, dass diesen Samstag im Waldstadion „hinten die Null steht“. Um gegen Hoffenheim zu gewinnen – und zum Spitzenreiter Ulm aufzuschließen. Foto: Markus Hagen

Homburg In der Fußball-Regionalliga empfängt der viertplatzierte FC Homburg seinen direkten Verfolger aus Hoffenheim.

Nachdem die Partie der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Homburg und der U23 der TSG Hoffenheim bereits zwei Mal (wegen einer Abstellung eines U23-Nationalspielers der TSG und wegen Unbespielbarkeit des Rasens im Homburger Waldstadion) ausfallen musste, wird die Begegnung des 17. Spieltages an diesem Samstag um 14 Uhr nun im dritten Anlauf nachgeholt. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg den Anschluss an Spitzenreiter SSV Ulm herstellen.

Mit einem Sieg könnte sich der FC Homburg nicht nur vom vierten auf den zweiten Platz in der Tabelle verbessern, sondern auch den Rückstand auf Ulm auf sechs Zähler verkürzen. Für die Hoffenheimer besteht ebenfalls noch die Möglichkeit, sich im Titelrennen zurück zu melden. Die TSG hat zwei Spiele weniger auf dem Konto als Ulm und könnte mit zwei Erfolgen in den beiden Nachholspielen sogar bis auf vier Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

Info Auch der Nachwuchs des FCH ist wieder im Einsatz Nicht nur die Profis, auch die Junioren des FC Homburg treten nach der Winterpause ab dem Wochenende wieder in den Jugend-Regionalligen Südwest gegen den Ball. Die achtplatzierten A-Junioren des FC Homburg spielen am Sonntag um 13 Uhr beim Tabellennachbarn TuS Koblenz, der mit drei Punkten Rückstand auf die Homburger auf Rang neun steht. Für den FCH geht es darum, den Abstand zu den ersten Abstiegsrängen (7 Punkte Vorsprung) auszubauen. Die B-Junioren des FCH beginnen die Fortsetzung der Saison mit einem Heimspiel am Sonntag. Um 13 Uhr empfängt der Tabellenneunte auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion den Elften SF Eisbachtal, der zurzeit den ersten Abstiegsrang einnimmt. Der FC Homburg hat fünf Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde. Mit einem Sieg hätten die B-Junioren der Grün-Weißen sich ein solides Polster im Kampf um den Klassenerhalt geschaffen.

„Dieses Spiel ist also für beide Mannschaften extrem wichtig“, weiß Timo Wenzel. Der Homburger Cheftrainer spricht von einer schweren Heimaufgabe seiner Grün-Weißen gegen die Hoffenheimer, die in ihren letzten zehn Punktspielen nur ein einziges Mal als Verlierer vom Platz gingen. „Gegen die spielstarke TSG müssen wir eine Topleistung zeigen“, fordert der Trainer – und zeigt sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft gut aus der Winterpause kommen wird: „Wir wollen noch einmal angreifen, dazu müssen wir gewinnen.“

Den Gegner kann der FCH-Trainer nur schwer einschätzen. „Wir wissen erst am Spieltag, ob bei Hoffenheim der eine oder andere Spieler aus dem Bundesligakader dabei sein wird.“

Wenzel will sich aber gar nicht so viel mit dem Gegner beschäftigen, sondern lieber auf die eigenen Stärken besinnen. „Wir gehen gut vorbereitet in das Spiel, auch wenn in den beiden Testspielen im Trainingslager nicht alles nach Wunsch verlaufen ist“, sagt der 45-jährige Übungsleiter. Denn die Grün-Weißen verloren beide Partien – und das ohne ein eigenes Tor zu erzielen. Gegen den rumänischen Zweitligisten unterlag der FCH mit 0:2, gegen Oberligist Stuttgarter Kickers mit 0:1.

„Wir haben alle drei Gegentore nach Standards kassiert – das ist viel zu viel. In dieser Woche haben wir aber daran gearbeitet, dass uns das gegen Hoffenheim II nicht mehr passieren wird“, verspricht der Trainer.

Auch wenn es in den Testspielen vor allem im Sturm klemmte, will Homburgs Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj den Fokus lieber auf die Defensive legen. „Vorne sind wir immer für ein Tor gut. Aber es wäre auch wichtig, dass wir ohne Gegentor bleiben. So spielt es sich leichter, als einem Rückstand hinterherzulaufen“, sagt er.

Stürmer David Hummel will sich derweil noch nicht mit einer möglichen Aufholjagd Richtung Tabellenspitze beschäftigen. „Wir sollten jetzt nicht groß zu rechnen anfangen, sondern von Spiel zu Spiel denken.“

Ein wenig mehr Optimismus versprüht der offensive Mittelfeldspieler Joel Gerezgiher „Wir gehen gut vorbereitet in die Restrunde. Im Trainingslager haben wir gut gearbeitet, auch wenn wir beide Testspiele verloren haben. Daraus gilt es jetzt die richtigen Lehren für die Liga zu ziehen.“