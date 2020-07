Trainersuche dauert an : FC Homburg will einen Schnellschuss vermeiden

FC Homburg will einen Schnellschuss vermeiden

Trainersuche dauert an

Der FCH um Teammanager Michael Berndt will sich bei der Trainersuche nicht unter Druck setzen. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Fußball-Regionalligist sucht weiter nach einem Nachfolger für Trainer Jürgen Luginger.

Noch keinen Nachfolger für Trainer Jürgen Luginger hat Fußball-Regionalligist FC Homburg gefunden. Den bisherigen Coach zog es zwei Tage vor dem Trainingsauftakt doch noch als Sportdirektor zum 1. FC Saarbrücken (wir berichteten). „Bei der Trainersuche sind wir schon ein gutes Stück weiter gekommen“, erklärt der FCH-Sportmanager Michael Berndt auf Nachfrage. Einen Schnellschuss für einen Vertragsabschluss mit dem neuen Mann an der Seitenlinie wollten die Grün-Weißen aber nicht unternehmen. „Wir setzten uns nicht unter Druck, um an einem bestimmten Termin einen neuen Trainer präsentieren zu können“, betont Berndt.

Indessen werden in den Medien Trainerkandidaten gehandelt. Unter anderem wird über eine Verpflichtung von Dirk Lottner, bis Dezember 2019 Trainer beim 1. FC Saarbrücken, spekuliert, der scheinbar in Kreisen des FCH-Hauptsponsors „Dr. Theiss Naturwaren GmbH“ Wunschkandidat sei. Dazu passt, dass Lottner mit dem derzeitigen Interimstrainer des FC Homburg, Joti Stamatopoulos, gut befreundet sei. Noch nicht aus dem Rennen sei Rüdiger Ziehl, zuletzt Trainer beim Regionalligisten VfL Wolfsburg II, wie der FC Homburg bestätigt. Ein weiterer möglicher Nachfolger für Jürgen Luginger könnte zudem Michael Wiesinger sein, der vor kurzem als Interimstrainer erfolgreich den 1. FC Nürnberg über die Relegation in der 2. Bundesliga hielt. Wiesinger kennt das Saarland durch seine Trainertätigkeit von Juni 2015 bis Juni 2017 beim Homburger Ligakontrahenten SV Elversberg.