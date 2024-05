Fußball-Regionalliga Südwest Neue Spieler und Sportdirektor sollen auf Weg in 3. Liga helfen

Anders als in den Vorjahren reisen die Homburger erst am Samstagmorgen nach Hessen zu ihrem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison, die Danny Schwarz als enttäuschend bezeichnet. „Wir haben es nicht verstanden, die Patzer der Teams vor uns zu nutzen. Lange Zeit wäre sogar die Meisterschaft drin gewesen. Aber wir waren zu unkonstant und immer wieder zu fehlerhaft in der Defensive, wo die Gegner ein, zwei Unzulänglichkeiten zu ihren Treffern nutzten. Und im Angriff ließen wir oft zu viel liegen. Das hat sich die gesamte Saison durchgezogen.“ Diese Fehler musste der 48-Jährige auch in den vergangenen beiden Spielen (1:2 in Kassel und 1:2 gegen Mainz 05 II) mit ansehen. „Man darf nicht nachrechnen. Selbst wenn wir nur die beiden letzten Spiele gewonnen hätten, wären wir auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter.“ Jetzt gehe es nur noch darum, sich mit guten Leistungen Selbstbewusstsein für das Pokalfinale gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken am 25. Mai, 11.45 Uhr, im Ludwigspark zu verschaffen. „Ich erwarte endlich Konzentration über 90 Minuten von meinen Spielern. Einem Rückstand hinterherzulaufen, sollten wir vermeiden. Wir sollten vielmehr die Initiative ergreifen“, sagt Schwarz und denkt da wohl auch an die Auswärtspartie in Kassel zurück, in der der FCH in der ersten Halbzeit ohne einen einzigen Torschuss blieb.