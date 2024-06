Fußball-Regionalliga Südwest Großes Programm zum Trainingsauftakt des FC Homburg

Bis zum Saisonstart in der Regionalliga Südwest am Wochenende des 26. bis 28. Juli werden die Grün-Weißen ein intensives Trainings- und Testspielprogramm angehen. Noch ist der Vorbereitungskalender aber nicht komplett. Erst fünf Partien stehen fest. Das erste Spiel des FCH findet am 30. Juni um 14.30 Uhr beim bayrischen Regionalligisten FV Illertissen statt. Von hier geht es weiter nach Hirschegg in Österreich, wo die Homburger bis zum 6. Juli ein Trainingslager beziehen. Auf der Rückfahrt ins Saarland wird der FCH am 6. Juli beim Allgäuer Brauhauscup des FC Kempten antreten. Zwei Spiele sind vorgesehen. Mit dabei ist hier auch Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Am 13. Juli wird der Regionalligist aus dem Saarland in Erbach gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport um 14 Uhr antreten. Im Waldstadion geht es am 20. Juli um 14 Uhr gegen den Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden. Zudem wollen die Homburger noch gegen die Zweitligisten SV Elversberg und 1. FC Kaiserslautern antreten. Termine und Austragungsorte sind aber noch offen.