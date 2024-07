Nischalke stürmt nun für FC Homburg Er ist gekommen, um zu treffen

Der 21-jährige Offensivspieler, der zuletzt an die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund verliehen war, kam vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu den Grün-Weißen. Der 1,93-Meter-Mann hat seine Torgefährlichkeit unter anderem schon in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Bayern gezeigt. Für den FC Nürnberg II erzielte der in Berlin geborene Angolaner 18 Treffer in der Hinrunde. Den Verantwortlichen des Traditionsclubs blieb das Talent des jungen Stürmers nicht verborgen, sodass er nach der Winterpause in den Zweitligakader des FCN aufrückte. Hier kam Nischalke zu vier Einsätzen und drei DFB-Pokalspielen mit den Profis. Diese waren dem Offensivmann allerdings „ein bisschen zu wenig“. „Daher habe ich mich umgeschaut, wo ich mehr Einsätze bekommen kann“, erzählt er. Schließlich wechselte er auf Leihbasis für die Saison 2023/24 zum Drittligateam von Borussia Dortmund. 13 Einsätze standen in der letzten Runde in der Dritten Bundesliga für die Gelb/Schwarzen an. In der Rückrunde kam der Homburger Neuzugang in Dortmund aber nicht mehr zum Zug. „Mit dem U23-Trainer Jan Zimmermann hatte ich schon einige Differenzen, daher wurde ich auch nicht mehr berücksichtigt“, erklärt er. Da sein Vertrag beim 1. FC Nürnberg ausgelaufen war, stand der nächste Wechsel an: nun zum FC Homburg.