Fußball-Regionalligist FC Homburg Bitterer Rückschlag für die Grün-Weißen

Seine Mannschaft hatte Schwarz in Freiberg auf einigen Positionen verändern müssen. Für den verletzten Philipp Hoffmann (Knie) spielte der 20-jährige Angelos Stavridis erstmals in der Startelf. Phil Harres durfte für David Hummel (Muskelfaserriss) von Beginn an ran. Dennis Lippert, der im Training einen Schlag auf die Wade bekam, blieb erstmal auf der Bank. Für ihn spielte Max Dombrowka auf der Außenverteidigerstelle. Trotz der Umstellungen kamen die Gäste gut in die Partie rein. Perdedaj (4.) und Markus Mendler (11.) hatten die ersten guten Chancen, ehe FCH-Kapitän Felix Weber aus fünf Metern über das Freiberger Tor schoss (14.). Schwarz: „Wir hätten frühzeitig die Partie zu unseren Gunsten entscheiden können.“ In der 16. Minute blieb Perdedaj dann in einem der vielen Löcher des Rasens hängen, verletzte sich und wurde nach einigen Minuten vom Platz getragen. Trotz des Schockmoments ging der FCH mit 1:0 in Führung (21.). Nach einer starken Einzelleistung ließ Stavridis, der sich im Strafraum durchsetzte, mit einem Gewaltschuss unter die Latte Torwart Eric Gründemann keine Abwehrchance. Von Freiberg war in der Offensive bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. In der 33. Minute dann aber der erste Eckball für die Hausherren, der überraschend zum 1:1-Ausgleich führen sollte. Die Homburger Hintermannschaft pennte und der freistehende David Pisot überwand mit dem ersten Freiberger Torschuss FCH-Keeper Tom Kretzschmar. „Das stellte den Spielverlauf total auf den Kopf“, ärgerte sich Schwarz. Und seine Mannschaft baute von diesem Zeitpunkt an spielerisch immer mehr ab.