Fußball-Regionalligist FC Homburg : Anfälligkeit bei Standards abstellen, um nochmal oben anzugreifen

FCH-Trainer Timo Wenzel (rechts) blickt nach der Vorbereitung zuversichtlich auf die Restsaison. Foto: Markus Hagen

Homburg Der FC Homburg befindet sich im Vorbereitungsendspurt. Bereits an diesem Samstag startet für den Fußball-Regionalligisten die Restsaison mit dem Nachholspiel gegen Hoffenheim II. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, wollen die Grün-Weißen die Lücke zu Spitzenreiter Ulm nochmal schließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Der Fokus wir allmählich geschärft, der letzte Feinschliff erfolgt in dieser Woche. Nur wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Trainingslager aus der Türkei am vergangenen Sonntag steht für den FC Homburg bereits das erste Punktspiel des Jahres auf dem Programm. Und ein Sieg im Nachholspiel gegen die sechstplatzierte U23 der TSG Hoffenheim an diesem Samstag, 14 Uhr, im Homburger Waldstadion ist für den Tabellenvierten fast schon Pflicht. Zumindest dann, wenn er den Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm von derzeit neun auf sechs Punkte verkürzen, auf Rang zwei klettern und noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Verbleib im Titelrennen bewahren will.

FCH-Trainer Timo Wenzel hält sich hinsichtlich der Zielsetzung für die Restrunde allerdings bedeckt. „Für uns gilt es weiterhin, mehr Konstanz innerhalb der 90 Minuten und während des Saisonverlaufs aufzubauen.“ Bei möglichst vielen Punkten aus den letzten 15 Partien will Wenzel seine Jungs auch spielerisch weiter verbessern. Zudem erhoffen sich die Grün-Weißen, das Auf und Ab der bisherigen Saison abstellen zu können.

Nach ihrem Umbruch in der Mannschaft – 13 Abgänge und 15 Neuzugängen – waren die Homburger zunächst mit zwei Siegen gegen Rot-Weiß Koblenz (3:1) und den FSV Frankfurt (7:0) gut gestartet. Dann aber folgte die erste bittere Pleite gegen Aufsteiger SVG Freiberg (0:2). Nach zwei weiteren Siegen biss sich der FCH oben fest. Doch erneut leistete sich das Wenzel-Team einen Patzer gegen einen Aufsteiger: 1:3 hieß es gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Nach vier Partien ohne Niederlage wurden die Homburger im Waldstadion im Topduell vor 3000 Zuschauern dann beim 1:4 vom SSV Ulm auseinandergenommen. Zwei weitere Pleiten (1:3 gegen Steinbach-Haiger, 0:3 gegen Mainz 05 II) schlossen sich an – und der FC Homburg rutschte auf Platz sechs ab. Doch die Grün-Weißen fingen sich wieder, blieben in den letzten sechs Partien vor der Winterpause ohne Niederlage und liegen bei einem Spiel weiger als Vierter nun lediglich zwei Zähler hinter dem Zweiten TSG Balingen.

„Zu oft kassierten wir Gegentreffer, als wir den Gegner scheinbar im Griff hatten“, hadert Timo Wenzel mit einigen leichtfertig vergebenen Punkten. „Das müssen wir abstellen, um noch weiterzukommen“, betont der FCH-Trainer. Ein Vorhaben, das allerdings auch in den letzten Testspielen noch nicht ganz nach Wunsch gelang. Beim 7:2-Sieg zu Hause gegen den Oberligisten FC Hertha Wiesbach kamen die Gäste nur selten vor das FCH-Gehäuse. Dennoch gelangen ihnen zwei leichte Treffer. Aus dem verhaltenen Offensivdrang machte auch im Vorbereitungsspiel in der Türkei der Zweite der rumänischen zweiten Liga, der ACSM Politehnica Iasi, viel beim 2:0-Erfolg gegen den Regionalligisten. Das zweite Testspiel in Antalya-Lara gegen die Stuttgarter Kickers, Tabellenführer der Oberliga Baden Württemberg, verlor der FCH ebenfalls mit 0:1. Alle drei Gegentreffer kassierte das Wenzel-Teams nach Standardsituationen „Es fehlte die Zuordnung, auch weil wir nicht mit der Standard-Defensive antraten. Dennoch dürfen diese Gegentore nicht fallen.“ Gerade hier müsse er in dieser Woche vor dem Spiel gegen Hoffenheim noch arbeiten. „Diese Anfälligkeit nach Standards müssen wir abstellen, wenn wir vorwärts kommen wollen.“

Mit dem konditionellen Stand seiner Spieler sei er jedoch zufrieden. „Im läuferischen Bereich haben wir in der Vorbereitung gegenüber der Vorrunde zugelegt.“ Personell hat sich der Kader vor Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs nicht geändert. „Es gab keinen Spieler auf dem Markt, der uns weitergebracht hätte“, erklärt der FCH-Coach, der bis auf Mannschaftskapitän Mart Ristl für das Spiel am Samstag aus den Vollen schöpfen kann. Ristl laboriert seit Wochen an einer Adduktoren- und Schambeinentzündung. Er trainierte in der Türkei individuell und ist inzwischen auch teilweise im Teamtraining wieder dabei. „Er macht sehr gute Fortschritte. Für das Spiel gegen die TSG kommt ein Einsatz aber noch zu früh.“ Fabian Eisele pausierte gegen die Stuttgarter Kickers wegen einer Innenbanddehnung im Knie. Wenzel gibt bei dem mit zwölf Treffern zweitbesten Torjägers der laufenden Regionalliga-Runde allerdings Entwarnung. Auch der angeschlagene Fanol Perdedaj (Knie) dürfte am Samstag zur Verfügung stehen.