Saisonvorbereitung : Homburg holt Turniersieg im Allgäu

Kempten/Homburg Der Fußball-Regionalligist hat zum Abschluss seines Trainingslagers den „Allgäuer-Brauhaus-Cup“ gewonnen.

(mh) Mit einem 2:0-Sieg gegen den Bayernligisten TSV Kottern und einem 4:0-Erfolg über Oberligist FV Ravensburg hat Fußball-Regionalligist FC Homburg am Samstag den „Allgäuer-Brauhaus-Cup“ in Kempten gewonnen. Der FCH hatte das Blitzturnier im Rahmen seines Trainingslagers im Kleinwalsertal absolviert.

Gegen Fünftligist TSV Kottern vergab Homburgs Thomas Gösweiner in der Partie, die über zwei mal 30 Minuten gespielt wurde, die erste dicke Gelegenheit für die Grün-Weißen. Er scheiterte mit einem Kopfball. Doch nur zwei Minuten später setzte Markus Mendler Philipp Schuck in Szene, der Homburg in Führung brachte. Sechs Minuten später traf Gösweiner zum 2:0-Endstand. Mit einer fast komplett anderen Elf trat Homburgs Trainer Timo Wenzel gegen Ravensburg an. Diesmal stand unter anderem Niklas Knichel für Krystian Wozniak im Tor. Der verlebte einen ruhigen Nachmittag, weil die Abwehr um Neuzugang Jose Matuwila gut verteidigte. Offensiv hatte der FCH aber zunächst Luft nach oben. Die erste Hälfte endete torlos. Auch weil Mendler mit einem Foulelfmeter scheiterte. Im zweiten Spielabschnitt agierte der FCH flüssiger. Neuzugang David Hummel (48.), Mika Gilcher (49.), Luca Plattenhardt (52.) und Jose Matuwila (60.) trafen zum 4:0-Erfolg, der den Turniersieg bedeutete. Danach dürften die Beine der Grün-Weißen ein wenig schwerer gewesen sein, denn noch am Morgen hatte Wenzel die Spieler zum Training gebeten. „Es war eine harte Woche mit vielen intensiven Einheiten. Es freut mich, dass wir bei dem Turnier ohne Gegentor geblieben sind und generell wenig zugelassen haben“, lobte der Übungsleiter. Auch außerhalb des Rasens habe das Team viel zusammen unternommen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, berichtet Wenzel. Unter anderem stand am Freitag eine Bergwanderung auf dem Programm.