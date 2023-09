Fußball-Regionalligist FC Homburg Über die Defensive zum ersten Heimerfolg?

„Drei Punkte gegen Frankfurt würden unser Selbstvertrauen steigern“, ist sich Schwarz sicher. Spielerisch, so ist es auch dem Homburger Trainer klar, müsse sich seine Elf steigern, um mehr Punkte einzufahren. So sieht es auch der jüngste Neuzugang der Grün-Weißen: Patrick Weihrauch wurde kurz vor Transferschluss für ein Jahr verpflichtet, nachdem er bei seinem letzten Verein Dynamo Dresden keinen Vertrag mehr erhalten hatte. 94 Zweitligaspiele unter anderem für Arminia Bielefeld, 33 Partien in der 3. Liga und über 100 in der Regionalliga Bayern stehen in der Bilanz des offensiven Mittelfeldspielers. In Dresden absolvierte der 29-Jährige in der vergangenen Saison alle Hinrundenspiele. In der Winterpause erhielt er die für ihn überraschende Nachricht von Dynamo-Sportchef Ralf Becker, dass er den Verein sofort verlassen könnte. „Ich sollte kaum noch Einsatzzeiten bekommen, auch weil man für meine Positionen andere Spieler vorziehen würde“, erzählt Weihrauch. Ein neuer Verein fand sich nicht. So blieb er in Dresden, bekam aber zehn Monate lang keine Spielpraxis. Weihrauch bekam weder bei Dynamo noch bei einem anderen Verein einen neuen Kontrakt, bis sich Danny Schwarz bei ihm meldete. Nachdem Mart Ristl wegen seiner Adduktorenverletzung noch einmal operiert werden musste und noch länger ausfällt, brauchten die Saarländer Verstärkung. Schwarz erinnerte sich an Weihrauch, den er aus seiner Trainertätigkeit in der Jugend des FC Bayern kannte.