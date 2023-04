Fußball-Regionalligist FC Homburg Unverhofft wieder etwas Spannung im Titelrennen

Nach zähem Wiederbeginn brachte Wenzel in der 57. Minute durch einen Dreifachwechsel in der Offensive – für David Hummel, Arman Ardestani und Nico Theisinger kamen Philipp Hoffmann, Philipp Schuck sowie Joel Gerezgiher – neuen Schwung. „Diese Wechsel waren ausschlaggebend für den Sieg“, freute sich Wenzel, dass er rechtzeitig und erfolgreich neues Personal gebracht hatte. Es dauerte nur acht Minuten, bis der neu in die Partie gekommene Gerezgiher die Grün-Weißen mit einem kuriosen Treffer in Führung brachte. Gerezgihers Hereingabe von der linken Seite verunglückte, aber der Ball sprang vor dem Stuttgarter Torhüter Dennis Seimen auf und landete im Tor. „Ich wollte Gösweiner anspielen, aber das Zuspiel misslang und ging irgendwie rein. Man braucht auch mal Glück, um so in Führung zu gehen“, sagte der Schütze schmunzelnd. Nur drei Minuten später erhöhte der FC Homburg. Der eingewechselte Philipp Hoffmann flankte von rechts in den Strafraum, hier erlief sich Gösweiner seine vierte Kopfballchance, die er freistehend aus fünf Metern zum 2:0 (68.) – und seinem neunten Saisontreffer – nutzte. Das Spiel war entschieden. Thomas Gösweiner betonte, dass die Homburger in der „erwartet schwierigen Partie“ in der zweiten Halbzeit über den Kampf reingefunden hätten.