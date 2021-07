Fußball-Regionalliga Südwest : Schweres Auftaktprogramm für den FC Homburg

Trainer Timo Wenzel bastelt noch am Spielerkader des FC Homburg, der nach vierwöchiger Pause am kommenden Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigt. Foto: HAgen/Markus Hagen

Homburg Trainingsauftakt des Fußball-Regionalligisten an diesem Montag. Noch auf der Suche nach Verstärkung.

(mh) Von der ersten Sekunde der neuen Saison an wird Fußball-Regionalligist FC Homburg voll und ganz gefordert. Die Saarländer haben ein hammerhartes Auftaktprogramm erwischt, wie sich aus dem Rahmenterminkalender ergibt, der am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Der Vorjahressiebte muss am ersten Spieltag, der vom 13. bis 15. August ausgetragen wird, zum letztjährigen Tabellendritten Kickers Offenbach ins Stadion am Bieberer Berg. Das erste Heimspiel absolviert das Team von Trainer Timo Wenzel am 20. bis 22 August gegen den Vierten aus der Vorsaison, den SSV Ulm. Anschließend steht die erste von insgesamt fünf englischen Wochen auf dem Spielplan. Diese beginnt für die FC Homburg am 24. oder 25. August mit einem Auswärtsspiel beim TuS Rot-Weiß Koblenz. Vom 27. bis 29. August werden die Grün-Weißen gegen die TSG Hoffenheim II antreten. Das Saarderby gegen die SV Elversberg findet erst am 19. und damit letzten Spieltag (19. bis 21. November) statt. Anschließend werden von der Rückrunde bis zum 17./19. Dezember noch vier Spieltage ausgetragen. Nach der Winterpause geht es vom 11. bis 13. Februar mit dem 24. Spieltag weiter. Die Homburger treffen dann in einem Heimspiel auf den KSV Hessen Kassel. Die Saison endet für den FCH am 14. Mai 2022 mit einem Auswärtsspiel beim Mitfavoriten auf die Meisterschaft SV Elversberg.