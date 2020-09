Fußball-Regionalliga : Nächste böse Überraschung vermeiden

Homburg FC Homburg will Pleite vom Dienstag mit Heimsieg gegen Stadtallendorf korrigieren – Marcel Carl fällt aus.

FCH-Trainer Matthias Mink wollte die erste Niederlage der noch jungen Saison in Mainz-Mombach nicht ganz so düster sehen. „Es war nicht alles so schlecht, wie es nach 90 Minuten aussah. Wir haben einfach in der ersten Halbzeit die klaren Torchancen nicht weggemacht und sind zudem durch einen einzigen Fehler in Rückstand geraten“, erklärt er. Dass seine Jungs in der zweiten Halbzeit dann mit vielen Fehlern in Defensive und Offensive den Gegner selbst „stark gemacht“ haben, stehe zweifelsohne fest. Aber Matthias Mink will sich daran nun nicht aufhalten, sondern nach vorne schauen.