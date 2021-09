Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg bricht den Auswärtsfluch

Mainz Überraschender 2:1-Sieg beim Spitzenreiter FSV Mainz 05 II. Philipp Hoffmann trifft früh, Markus Mendler kassiert spät Gelb-Rot.

Riesenjubel beim FC Homburg. Mit einem durchaus verdienten 2:1-Auswärtssieg beim Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Südwest FSV Mainz 05 II sicherten die Grün-Weißen am Dienstagabend nicht nur den zweiten Saisonsieg in Folge, sondern auch den ersten Auswärtsdreier der Runde. „In der ersten Halbzeit haben wir eine hervorragende Leistung gezeigt. Wir haben den Gegner früh angelaufen und dadurch auch zu Fehlern gezwungen, die letztendlich zu den beiden Toren geführt haben“, sagte ein sichtlich erleichterter FCH-Trainer Timo Wenzel nach dem Schlusspfiff.

270 Minuten lang waren die Homburger in den ersten drei Auswärtspartien ohne eigenes Tor geblieben. In Mainz dauerte es nur vier Minuten, da gelang den Grün-Weißen ihr erster Saisontreffer auf fremdem Rasen. Nachdem zuvor Seonghoon Cheon (2.) vergeblich auf einen Elfmeterpfiff wartete, nutzte nur zwei Minuten später Philipp Hoffmann einen Fehler von FSV-Torhüter Lasse Rieß zum schnellen 1:0 für die Saarländer. Danach sahen die 455 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel ohne echte Torraumszenen. Doch die nächste Unachtsamkeit der Mainzer Hintermannschaft (29.) konnte Philipp Hoffmann gleich zum 2:0 für den FC Homburg nutzen.

Der Tabellenführer tat sich in der Offensive weiter schwer und konnte die aufopferungsvoll kämpfende Homburger Viererabwehrkette sowie das defensive Mittelfeld nicht entscheidend herausfordern. Außer zwei harmlosen Freistößen konnte sich Mainz im ersten Abschnitt kaum Torgelegenheiten erspielen. In der 33. Minute hätte Mendler sogar auf 3:0 erhöhen können, scheiterte aber aus fünf Metern halblinks an Rieß. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff landete zwar der Ball von Marco Hingerl im Mainzer Tor, aber der Homburger stand im Abseits. Die Hausherren blieben bis zum Ende der ersten 45 Minuten offensiv weiter enttäuschend.

Dies änderte sich dann in der zweiten Halbzeit. Marc Fichtner setzte sich auf der linken Seite gegen Luca Plattenhardt durch. Die Hereingabe konnte die FCH-Hintermannschaft nicht klären und der eingewechselte Kaito Mizuta verkürzte auf 1:2. Trotz des schnellen Anschlusstreffers fand der Gastgeber weiter keine spielerischen Mittel, um Homburg unter Druck zu setzen. Erst in der 71. Minute ergab sich die nächste Chance für Mainz. Ein Kopfball von Lukas Quirin ging am FCH-Tor vorbei. Schlussmann David Salfeld, der in den 90 Minuten nie ernsthaft geprüft wurde, brauchte nicht einzugreifen. Zwei Minuten später hätte Homburg, das nur noch ganz selten vor das Mainzer Tor kam, fast auf 3:1 erhöht. Marco Hingerl schoss aus sechs Metern die Lederkugel aber genau auf Torhüter Lasse Rieß. Glück hatte der FC Homburg dann in der 76. Minute als eine missglückte Flanke von Quirin an der Latte vorbeistrich.