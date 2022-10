Fußball-Regionalliga : Homburg verliert in Steinbach und rutscht ab

Nach der Partie in Steinbach stellten sich die Homburger Spieler den aufgebrachten Fans: (von links) Torhüter David Salfeld, Luca Plattenhardt, Kapitän Mart Ristl und Nico Theisinger diskutieren mit den Anhängern. Foto: Markus Hagen

Steinbach-Haiger Fußball-Regionalligist FC Homburg hat das Verfolgerduell gegen den TSV Steinbach-Haiger mit 1:3 verloren. In der Tabelle fallen die Saarpfälzer auf Rang drei zurück. Die Tabellenspitze droht aus dem Blick zugeraten.

Die Enttäuschung stand den Homburgern ins Gesicht geschrieben. Fußball-Regionalligist FC Homburg musste sich am Samstag beim direkten Tabellennachbarn TSV Steinbach-Haiger mit 1:3 geschlagen geben. Mit nur noch einem Punkt aus den letzten drei Spielen schlittert das Team nicht nur in eine Ergebniskrise, sondern fällt auch auf Rang drei zurück. Das vom Vorstand ausgegebene Saisonziel, um den Titel kämpfen zu können, ist bei nun acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm vorerst in weite Ferne gerückt.

Bitter enttäuscht sprach Homburgs Trainer Timo Wenzel trotz der Niederlage von einem guten Spiel seiner Mannschaft. „In den entscheidenden Szenen haben wir Steinbach zum Torschießen eingeladen.“ Es bedurfte keinesfalls einer überragenden Leistung des TSV Steinbach-Haiger, um mit den Grün-Weißen den Tabellenplatz zu tauschen. Vor dem Spieltag lagen beide Team noch nach Punkten gleich auf. Zur Halbzeit führten die Hausherren dann allerdings bereits mit einer 2:0. Nach einer Möglichkeit für Artin Güclü (5.), der den herauseilenden Homburger Torhüter David Salfeld an der rechte Strafraumseite überrascht hätte, tat sich vor 1200 Zuschauer im Sportzentrum in Haiger nicht mehr viel vor beiden Toren. Der FC Homburg kam durch einen Kopfball von Hummel und einem abgefälschten Schuss von Joel Gerezgiher, der knapp über das Steinbacher Tor ging, zu zwei Möglichkeiten. Doch der TSV zeigte sich effektiver. In der 27. Minute zog Sören Eismann aus 18 Metern unhaltbar zum 1:0 ab. „Das war zu einfach und schlecht verteidigt. Zuvor hätte man die Szene nach einem Einwurf klären müssen“, kritisierte FCH-Trainer Wenzel. Das derzeitige Torhüter-Problem bei Homburg setzte sich in der 42. Minute fort. Nach dem dicken Patzer von Krystian Wozniak gegen den SSV Ulm, sah nun Salfeld beim 2:0 für den TSV nicht gut aus. Wie üblich stand er 30 Meter vor seinem eigenen Kasten und wurde am Samstag dann von TSV-Mannschaftskapitän Paul Stock, der aus 50 Meter einfach abzog, überrascht. Timo Wenzel stinksauer: „Schon der vierte Treffer, den wir unter meiner Regie auf diese Art und Weise kassierten. Das darf nicht wahr sein.“ In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Salfeld dann wieder auf der Höhe, als er gegen Stock einen Freistoß glänzend parierte.

Mit mehr Offensivdrang kam der FC Homburg aus der Halbzeit. Philipp Hoffmann hatte die erste Torchance für die Saarländer, die dann durch den Anschlusstreffer von Joe Gerezgiher (67.) zum 2:1 wieder hoffen konnten. Gerezgiher ließ mit seinem Freistoß aus 20 Metern Steinbachs Torhüter Kevin Ibrahim nicht gut aussehen. Die nächste Möglichkeit für den FCH hatte erneut Gerezgiher. Doch statt des Ausgleichs kassierte der FC Homburg in der 81. Minute das 1:3 durch Mick Gudra. Kurz vor Schluss verhinderte Salfeld gegen Franck Tehe sogar das 1:4. Wenzel: „Wenn man so einfache zwei Treffer zur Halbzeit kassiert, muss man sich nicht wundern, wenn man verliert.“

Ähnlich sahen es auch die Homburger Spieler. Innenverteidiger Lukas Hoffmann: „Das Ergebnis täuscht, wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber unsere Möglichkeiten nicht genutzt und die Gegentore schlecht verteidigt.“ Homburgs Keeper David Salfeld sprach von einer sehr unglücklichen Niederlage. Während sich die Homburger Spieler nach der erneuten Niederlage im Spitzenspiel innerhalb von acht Tagen nach dem Abpfiff den rund 40 mitgereisten Homburger Fans am Zaun stellten, tauchten bereits erste massive „Wenzel-Raus“-Forderungen in den Internetforen auf.