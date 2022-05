Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg bremst Meisterfeier der SVE nicht aus

Homburgs Innenverteidiger Ivan Sachanenko (vorne) hatte gegen Kevin Koffi vom Regionalliga-Meister SV Elversberg einen schweren Stand bei der 0:2-Niederlage. Foto: Markus Hagen

Elversberg Elversberg macht Titel und Aufstieg durch ein souveränes 2:0 im Saarderby perfekt. Am Samstag stehen sich beide im Pokalfinale erneut gegenüber. FCH-Coach Wenzel hofft dort auf eine Leistungssteigerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Festtag im Stadion Kaiserlinde in Elversberg. Rund 4500 Fußballfans kamen zur Feierstunde des Regionalliga-Meisters und Drittliga-Aufsteigers SV Elversberg. Dieser ließ sich auch in den 90 abschließenden Minuten zuvor vom FC Homburg nicht aus der Ruhe bringen. Mit 2:0 behaupteten sich die Elversberger in dem Saarderby zum Rundenausklang. Bereits am kommenden Samstag stehen sich die beiden Teams allerdings erneut gegenüber.

Während die SVE-Spieler zunächst aber den Moment genossen und mit ihren Fans nach acht Jahren die Rückkehr in die 3. Liga feierten, blieb dem Gast aus Homburg nach einem schwachen Auftritt nur übrig, artig zum Erfolg zu gratulieren. „Ich wusste schon vor der Saison, dass Elversberg sehr gute Chancen auf den Titel hat. Auch während der Runde hat sich gezeigt, wie stark das Team von Trainer Horst Steffen ist“, sagt FCH-Trainer Timo Wenzel und fügt an: „Nicht nur heute, sondern seit Monaten zeigte sich die SVE in überragender Form. Sie hat sich vollkommen verdient die Meisterschaft geholt.“ Verdient sei auch der letzte Sieg über seine Grün-Weißen gewesen. „Wir wollten mehr dagegen halten, hatten dies auch in der ersten Halbzeit bis zu dem ärgerlichen Gegentor geschafft, aber in der zweiten Hälfte standen meine Jungs viel zu weit von ihren Gegenspielern weg, ließen ihnen viel zu viel Platz“, ärgerte sich Wenzel. Mit der Höhe der 0:2-Niederlage sei Homburg noch sehr gut bedient gewesen. Aufgrund der Vielzahl von Chancen, die sich die Hausherren in den zweiten 45 Minuten erspielten, wäre durchaus ein 5:0 oder 6:0-Erfolg des Meisters drin gewesen.

Schon in den Anfangsminuten waren die Grün-Weiß gegen die in Rot angetretenen Elversberger unter Druck geraten. Der Ex-Homburger Maurice Neubauer (3.) scheiterte an Torwart David Salfeld. Drei Minuten später ließ Kevin Koffi die nächste hochkarätige Möglichkeit für den Gastgeber aus. Luca Schnellbacher (15.) scheiterte per Kopf nach einem Eckball. Der FC Homburg hatte alle Hände voll zu tun, um die motivierten Elversberger zu stören. Immerhin, nach 23 Minuten hatte auch der FCH eine hochkarätige Möglichkeit, als SVE-Kapitän Kevin Conrad einen Schuss von FCH-Kapitän Patrick Lienhard für seinen bereits geschlagenenTorwart Frank Lehmann klärte. Es blieb die einzige nennenswerte Torchance für den Gast.

Danach dominierte wieder die SVE, der durch Koffi zwei weitere Möglichkeiten (27./29.) vergab. Die Homburger rechneten schon mit einem schmeichelhaften 0:0 zur Pause, als Salfeld ein Patzer unterlief. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff zog Nico Karger einen Meter vor der Torauslinie aus halbrechter Position ab. Sein eigentlich missglückter Ball in den Strafraum wurde zum Torschuss, der überraschend im kurzen Eck zur 1:0-Führung für die SVE landete. „Blödes Tor zu einem schlechten Zeitpunkt“, kommentierte der FCH-Coach die Fehleinschätzung seines Keepers, der ansonsten einige gute Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SVE weiter in Meisterschaftsform. Das Steffen-Team dominierte nach Belieben, deckte immer deutlicher die Schwächen in der Homburger Defensive auf und erspielte sich Chancen über Chancen. Allein deren Verwertung war nicht so gut. Manuel Feil (48.) traf nur den Pfosten. David Salfeld machte mehrfach mit Paraden gegen Schnellbacher und Koffi seinen Fehler vor der Pause wieder gut. Beim 2:0 (60.) durch Luca Schnellbacher war auch er machtlos.