Enttäuschung für Fußball-Regionalligst FC Homburg : Rückschlag für Homburg im Topspiel

Nicht nur Homburgs Offensivmann Fabian Eisele war nach der 1:4-Klatsche gegen Ulm bitter enttäuscht. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Homburg Der FCH patzt gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SSV Ulm und muss sich mit 1:4 klar geschlagen geben.

Von Markus Hagen

Die enttäuschten Gesichter nach Abpfiff passten so gar nicht zu den eigentlich guten Voraussetzungen für das Topspiel der Fußball-Regionalliga Südwest im Waldstadion. Blauer Himmel, Sonnenschein und rund 3000 Zuschauer waren zu dem Duell zwischen Spitzenreiter SSV Ulm und Verfolger FC Homburg gekommen. Aber nach den 90 Minuten hatten die Grün-Weißen um Trainer Timo Wenzel in dem Heimspiel nicht nur die Chance auf die Tabellenführung klar verpasst, sondern mit 1:4 gegen die Spatzen eine Klatsche hinnehmen müssen, die in der Höhe absolut verdient war.

Wenzel verstand die Welt nicht mehr: „Das war absolut desolat, was wir in der ersten Halbzeit geboten haben“, fand der FCH-Coach harte Worte. „Wir spielten zu oft mit langen Bällen nach vorne. Dazu vermisste ich die Laufbereitschaft und den Mut meiner Spieler.“ Bereits zum Pausentee lag sein Team somit beim 0:3 praktisch chancenlos in Rückstand. Joel Gerezgiher (8.) hatte zwar für den FC Homburg nach einem Sololauf an fünf Ulmer Spielern vorbei die erste Chance, aber in Führung ging der SSV. Mit dem zweiten Torschuss der Gäste brachte Marcel Schmidts die Ulmer in Front (24.). Erst nach einer halben Stunde spielten die Hausherren etwas flüssiger, hatten durch Thomas Gössweiner (30./31.) zwei gute Kopfballmöglichkeiten. In der 35. Minute hätte Philipp Schuck ausgleichen müssen, als er aus wenigen Metern den Ball über das Ulmer Tor schoss. „Wie man aus wenigen Möglichkeiten Tore macht, hat der SSV Ulm eindrucksvoll heute bewiesen“, sagte Wenzel enttäuscht. Ulm schloss einen Konter aus dem Nichts durch Nicolas Jann (42.) zum 2:0 ab. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaffte der Spitzenreiter sogar noch das 3:0 durch Lucas Röser, der nach einem dicken Patzer von FCH-Torwart Krystian Wozniak den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Daraufhin verließen gut 500 Zuschauer bereits zur Halbzeit bitter enttäuscht das Homburger Waldstadion. „So darf man sich einfach nicht präsentieren, wenn man oben mitspielen will“, ärgerte sich FCH-Kapitän Mart Ristl. „Wir hatten zwar mehrfach die Chance zum Ausgleich, doch insgesamt war das viel zu behäbig. Wir hatten kaum Zweikämpfe gewonnen und spielerisch den Ulmern nichts entgegenzusetzen.“

Wenzels klare Pausenansprache wirkte. Aber nur für einen Moment. Joel Gerezgiher (51.) verwandelte einen Eckball direkt zum 1:3. Doch nur wenige Minuten später setzte sich Röser im Kopfballduell gegen Tim Stegerer durch. Und Ulm führte mit 4:1 (57.), die endgültige Entscheidung. Dann foulte José Matuwila in einem Zweikampf den Ulmer Moritz Hannemann. Die Folge: Der bereits zuvor verwarnte Homburger sah folgerichtig die Ampelkarte (64.). In der Schlussviertelstunde hatte dann keine der beiden Mannschaften mehr Lust, ansehnlichen Fußball zu spielen. Minutenlang schoben sich die Ulmer den Ball hin und her, während der FC Homburg zuschaute. Dementsprechend gedrückt war die Stimmung bei den Homburgern nach dem Abpfiff. „Das war mehr als dünn, was wir unseren Fans in der ersten Hälfte boten“, fand auch der einzige Homburger Torschütze Joel Gerezgiher. „Leider haben wir nach meinem Anschlusstreffer zum 1:3 wieder direkt hinten gepatzt und den vierten Gegentreffer kassiert. Es war ein gebrauchter Nachmittag für uns. Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen für dieses Spitzenspiel.“ Dem Team von Timo Wenzel bleibt nun nichts anderes übrig, als dieses Heimdebakel schnell abzuhaken. „Am kommenden Samstag müssen wir beim punktgleichen Tabellendritten TSV Steinbach-Haiger unbedingt gewinnen.“ Ansonsten könnte der Rückstand des FC Homburg auf den SSV Ulm von nun fünf Punkten noch weiter anwachsen.