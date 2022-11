Fußball-Regionalligist FC Homburg : In doppelter Überzahl zum Erfolg

Worms Nach einer wilden zweiten Hälfte mit zwei Roten Karten und mehreren Strafstößen setzte sich der FC Homburg am Sonntag mit 5:2 in Worms durch.

Die erste Möglichkeit der Partie hatte Worms, als Nils Fischer Heilig ausspielte, den Ball aber dann genau auf FCH-Torwart David Salfeld schoss (15.). Nur zwei Minuten später gingen die Homburger in Führung. Nach einer Ecke von Gerezgiher bekamen die Wormser den Ball nicht aus dem Fünfer. Fanol Perdedaj sagte danke und drückte aus kurzer Distanz ein. Mit der Führung im Rücken bestimmten die Gäste die Partie, ließen hinten nichts anbrennen und hatten weitere Möglichkeiten. So durch Fabian Eisele (23., Außennetz) und Perdedaj (31.). In der 39. Minute forderten die Homburger Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul an Hummel. „Das war ein ganz klarer Elfer“, meinten Wenzel und Spieler.

Noch mehr ärgerte sich der FCH-Coach nach der Pause. „Die ersten zehn Minuten haben wir total verschlafen.“ Plötzlich war Worms gefährlich in der Offensive. So klärte Salfeld einen Schuss des Ex-Homburgers Jannik Sommer über die Latte (51.), nachdem der FCH auf der Außenposition Tim Steinmetz wegen Oberschenkelproblemen durch Philipp Schuck ersetzen musste. Worms glich durch Lucas Torres Farias (54.) aus, als die Homburger Hintermannschaft den Ball nicht klären konnte. Nun wurde es wild. Zunächst sah der Wormser Jean-Yves Mvoto Owono nach überharten Einsteigen gegen Hummel im Strafraum die Rote Karte (62.). Fabian Eisele scheiterte mit dem fälligen Strafstoß erst am Wormser Keeper Cymer, setzte aber den Nachschuss mit seinem neunten Saisontreffer zum 2:1 in die Maschen. Auf der Gegenseite leistete sich FCH-Kapitän Mart Ristl im Strafraum ein Foul an Reda Chkifa. Wieder Foulelfmeter, den Lennart Grimmer (74.) zum 2:2 verwandelte. Der FCH wollte den Sieg, Wenzel brachte mit Gösweiner einen dritten Stürmer. Schließlich die erneute Führung für die Homburger durch Eisele (79.) zum 3:2. Fünf Minuten vor dem Abpfiff gab es erneut Foulelfmeter für den FCH. Diesmal säbelte Fischer Eisele um. Rot für Fischer (85.) und Markus Mendler verwandelte den Elfer zum 4:2. In doppelter Überzahl legte Mendler in der Nachspielzeit zum 5:2 nach.