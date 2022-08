Fußball-Regionalligst FC Homburg : Neuzugang Fabian Eisele feiert Top-Einstand

Koblenz Der 27-Jährige trifft beim 3:1-Auftakterfolg des FC Homburg beim FC Rot-Weiß Koblenz gleich doppelt, sieht aber noch Luft nach oben.

Der FC Homburg durfte am ersten Spieltag über einen erleichternden Auftaktsieg jubeln. Verdient setzte sich der Fußball-Regionalligist am Samstag mit 3:1 (2:1) vor 470 Zuschauern beim FC Rot-Weiß Koblenz durch. Der Grundstein für die Grün-Weißen, die sich für diese Spielzeit so viel vorgenommen haben. „Wir waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft. Die drei Punkte waren absolut verdient“, zeigte sich FCH-Trainer Timo Wenzel sichtlich zufrieden.

„Bis zu diesem Tor hatte Koblenz keine Gefahr ausgeübt, weil wir in der Defensive sehr gut standen“, erklärt der Homburger Coach. Ein dicker Bock von Außenverteidiger Luca Plattenhardt, der einen Ball unterlief, brachte den Koblenzer Robin Afamefuna auf der linken Seite ins Spiel. Er drang in den Strafraum ein und ließ Salfeld mit einem Flachschuss keine Abwehrchance. Die Gäste schüttelten sich kurz – und glichen nur vier Minuten später aus. Ein zu kurz abgewehrter Eckball von Gerezgiher brachte Markus Mendler zurück in den Strafraum und da stand Fabian Eisele für den Treffer zum 1:1-Ausgleich goldrichtig. Sturmkollege David Hummel traf dann aus 16 Metern nur den Pfosten. Die 2:1-Führung für den FC Homburg fiel aber doch noch kurz vor dem Seitenwechsel. Nach herrlicher Kombination von Mendler und Hummel, verwertete Eisele dessen Zuspiel mit seinem zweiten Treffer. Den knappen Pausenvorsprung hätte Markus Mendler (58.) noch ausbauen können, als er auf der linken Außenposition frei gespielt wurde, den Ball aber an den Innenpfosten des Koblenzer Tores setzte. Wenzel: „Damit wäre die Partie zu unseren Gunsten entschieden gewesen“, sagt Wenzel und fügt an: „So kamen wir noch etwas in Bedrängnis.“ Oliver Reck, der Trainer des FC Rot-Weiß Koblenz, brachte neues Personal und seine Mannschaft wurde nun torgefährlicher. In der 70. Minute scheiterten Peter Sesay und Nils Nihsek an FCH-Schlussmann Salfeld. „Viel mehr ließen wir aber nicht zu.“ Wenzel wechselte nun fleißig durch und wollte unbedingt die drei Punkte behalten. Nach und nach kamen ab Mitte der zweiten Halbzeit mehr Defensivspieler ins FCH-Team. Sieben Minuten vor dem Abpfiff löste er die Doppelspitze auf. David Hummel machte Platz für einen weiteren Innenverteidiger: Jose Matuwila.