Fußball-Regionalliga Südwest : Beim FC Homburg „stimmte nicht viel“

Thomas Gösweiner (Nummer 26) kam in dieser Szene gegen den Aalener Torwart Daniel Bernhardt noch zu spät. In der fünften Nachspielminute klappte es dann aber mit dem Ausgleichstreffer für die Homburger. Foto: mh/Markus Hagen

Aalen Die Grün-Weißen kamen beim VfR Aalen durch den Treffer zum 1:1 in der Nachspielzeit glücklich zu einem Punkt.

Seit sechs Spielen ist Timo Wenzel als Trainer beim FC Homburg tätig. Seit seinem Amtsantritt ist er mit dem Fußball-Regionalligisten ungeschlagen. Zumindest diese Serie hielt auch am Samstag. Doch mit dem Auftritt seiner Elf beim VfR Aalen konnte er nicht einverstanden sein. Und so blieb auch der erste Auswärtssieg unter dem neuen Coach weiterhin aus. Mit dem späten Treffer zum 1:1 durch den eingewechselten Thomas Gösweiner in der fünften Nachspielminute behielt der FC Homburg bei dem abstiegsbedrohten VfR glücklich einen Punkt.

„Aalen kämpft um den Klassenerhalt, und das merkte man in jeder Sekunde. Sie waren bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Wir dagegen spielten pomadig auf, es gab keinen Zugriff in den Zweikämpfen. Da stimmte nicht viel“, ärgerte sich Timo Wenzel. Er war wie nach dem 3:1-Heimsieg des FCH gegen Astoria Walldorf in der Vorwoche über die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft präsentierte, sauer. Nach dem Abpfiff versammelte er sofort seine Spieler in der Kabine, um ihnen mit deutlichen Worten zu erklären, „dass man so nicht auftreten darf“. Aalen habe keine schlechte Mannschaft. „Da muss man aber dagegen halten, alles zeigen, was möglich ist. Wenn man nur wenige Prozente nachlässt, gewinnt man gegen keinen Gegner der Liga“, klagte der 43-jährige Coach des Tabellenachten. „Es geht für viele Spieler um die Vertragsverlängerung, um Punkte, Tabellenplätze und Prämien.“ Tabellarisch gehe für den FC Homburg zwar kaum mehr etwas – weder nach oben noch nach unten. Aber 13 Verträge laufen aus. Eine Bewerbung durch Einsatz und Leistung durch die betroffenen Spieler beim Trainer und Vorstand für eine Vertragsverlängerung sehe anders aus.

Der bisher sechsfache Saison-Torschütze Patrick Dulleck, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, fehlte sogar im Aufgebot. „Es gab ein Gespräch zwischen Dulleck und mir in der Woche vor dem Spiel. Da gab es einiges, was mir nicht gefiel“, erklärt Wenzel. Einzelheiten wollte der FCH-Trainer nicht verraten. Das bleibe eine interne Angelegenheit im Verein.

In Aalen rückte Marcel Carl für Stürmer Dulleck in die Startelf. Marco Hingerl ersetzte Mart Ristl (Muskelfaserriss im Oberschenkel). Nach seiner Gelbsperre kehrte Daniel di Gregorio wieder zurück und spielte diesmal im defensiven Mittelfeld auf der Sechser-Position. Aalen begann druckvoll, kam aber zunächst zu keinen nennenswerten Torraumszenen. Nach einem Fehlpass von Innenverteidiger Ivan Sachanenko hatte Mark Müller (20.) die erste und auch einzige große Chance im ersten Abschnitt für den Gastgeber. Er tauchte freistehend vor Homburgs Torwart David Salfeld auf, Müller schoss den Ball aber über die Latte. Doch auch der FCH fand in der Offensive nicht statt. Allein ein Torschuss von Daniel di Gregorio (27.), der aus 16 Metern knapp das Aalener Gehäuse verpasste, und Damjan Marceta, der frei vor dem Tor aus wenigen Metern am Keeper Daniel Berndt scheiterte (31.), bedeuteten Gefahr durch die Saarländer.

Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts. Im Gegenteil: Aalen hatte durch Mark Müller (46.) die nächste Großchance. Salfeld parierte und Wenzel tobte: „So kann man nicht in die zweite Halbzeit gehen.“ Wieder hatte seine Elf eine der ganz wenigen guten Offensivaktionen des VfR verschlafen. Aalens Tim Grupp konnte mehrfach Marceta bei Vorstößen Richtung VfR-Tor nur durch Foul stoppen. Der Homburger blieb bei seinem Sololauf durch das Mittelfeld dann aber am Ball, wurde doch noch unfair von Grupp gestoppt: Schiedsrichter Elia Tiedeken zückte die Rote Karte gegen Grupp (52.).