Fußball-Regionalligist FC Homburg FCH enttäuscht vor eigenem Publikum

In der Offensive gelang dem FC Homburg so nicht viel. In der 38. Minute hatte Bahlingens Torschütze Lokaj viel Glück, als er vor dem eigenen Tor einen Ball knapp am Pfosten vorbei abfälschte. Gleich doppelt Glück hatten die Gäste auch nach der Halbzeitpause: Zunächst traf Fanol Perdedaj (48.) mit einem Freistoß den Pfosten, den Abpraller setzte Markus Mendler an die Latte. Fast im Gegenzug erhöhte Bahlingen (50.) durch Hassan Mourad auf 2:0. Die Partie schien entschieden zu sein. Sökler versuchte, durch Wechsel neuen Schwung zu bringen. Doch erst in den letzten zehn Minuten gab es die ersten guten Offensivszenen der Grün-Weißen zu sehen. Und so traf Gerezgiher aus 22 Metern sehenswert zum 1:2-Anschluss (81.). Das Spiel schien dennoch gelaufen. Doch in der ersten Nachspielminute glich Innenverteidiger José Matuwila noch zum 2:2 aus.