Fußball-Regionalliga : Homburger wollen raus aus dem Tal

Einen jubelnden Thomas Gösweiner würden die Homburger Fans sicher gerne gegen den Bahlinger SC sehen. Mit bislang sechs Treffern zählt Gösweiner zu den Treffsichersten bei den Grün-Weißen. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg will beim Bahlinger SC seine Negativserie beenden. Dazu wurde unter anderem die Trainingsintensität erhöht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

In der Fußball-Regionalliga droht der FC Homburg Spitzenreiter SSV Ulm aus dem Blick zu verlieren. Nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen – darunter drei Pleiten in Folge gegen die Top 3 der Tabelle - Ulm, Steinbach und Mainz – rutschte Homburg nicht nur von Platz zwei auf Rang sechs ab. Der Rückstand auf die Spitze, der vor drei Wochen noch zwei Zähler betrug, ist auch auf acht Punkte angewachsen. Höchste Zeit also für das Team von Trainer Timo Wenzel, endlich wieder einen Sieg zu landen. Am Samstag haben die Grün-Weißen die Möglichkeit dazu, wenn der FCH um 14 Uhr beim Tabellenneunten Bahlinger SC antritt.

Auch der BSC verlor zuletzt drei Spiele in Folge. Unter FCH-Trainer Timo Wenzel gewann Homburg in der Vergangenheit einmal gegen die Baden-Württemberger und trennte sich einmal remis. Trotzdem weiß er: „Das Spiel wird keine einfache Aufgabe.“ Er rechne mit 90 Minuten Schwerstarbeit gegen ein Team, das in Heimspielen auf Härte setzt. Personell kann Wenzel fast aus den Vollen schöpfen. Nur Innenverteidiger Michael Heilig, der gegen den FSV Mainz 05 II wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz geflogen war, fehlt. Er wurde für zwei Spiele gesperrt. Erster Anwärter auf den Posten dürfte Lukas Hoffmann sein. Auf der Außenverteidigerposition wird Tim Steinmetz nach überstandener Krankheit wohl zurück in die Startformation rücken. In der Offensive kann Wenzel auf Thomas Gösweiner zurückgreifen. Das konnte er auch schon im Spiel gegen Mainz, doch der Stürmer wurde nicht eingesetzt. „Thomas hatte in der Woche zwei Mal wegen eines Trainerlehrgangs nicht trainiert“, erklärt Wenzel die Nichtberücksichtigung.

Ob Gösweiner zusammen mit Fabian Eisele nun ein Sturmduo bilden könnte, ließ Wenzel offen. Es scheint aber fraglich, denn der Trainer hatte zuletzt explizit Angreifer David Hummel für seine Auftritte gelobt.

Nach den drei Niederlagen hat Wenzel vergangene Woche übrigens den Trainingsplan geändert. Der freie Montag wurde gestrichen, stattdessen wurde am Nachmittag trainiert. Sieben statt wie sonst üblich fünf Einheiten hatte Wenzel seinem Kader bis Freitag verordnet. „Wir haben auch einiges für die Athletik getan“, berichtet der Cheftrainer.

Nun hofft er, dass die Punkteflaute mit einem Sieg in Bahlingen beendet werden kann. „Wir müssen Ruhe bewahren und weiter an uns arbeiten.“ Kritische Stimmen von außen sowie „Wenzel-Raus-Rufe“ im Stadion nehme er wahr. „Aber die interessieren mich nicht. Ich bin ein Kämpfer. Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Saison“, sagt der Trainer, der aber einräumt: „Wir sind in keiner einfachen Situation.“

Stürmer Gösweiner, mit sechs Treffern aktuell zusammen mit Fabian Eisele bester Torschütze der Saarpfälzer, will das Thema Aufstieg jedenfalls noch längst nicht zu den Akten legen: „15 bis 16 Punkte sollten aus den letzten sechs Partien in diesem Jahr machbar sein. Danach schauen wir wieder auf die Tabelle und ich bin mir sicher, dass wir dann näher an Ulm dran sind.“