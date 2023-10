Fußball-Regionalligist FC Homburg Große Effektivität und etwas Glück

Mit dem dritten Treffer war die Begegnung in der Bizerba Arena in Balingen durch. Schwarz: „Es war ein souveräner und nie gefährdeter Sieg. So langsam greifen die Mechanismen in unserem Spiel.“ Torschütze Dennis Lippert erklärte, dass die Tore seiner Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt gefallen seien: „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel für uns wird. Doch wir haben die Aufgabe souverän gelöst und hochverdient die drei Punkte mit nach Hause genommen.“