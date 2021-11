Fußball-Regionalligist FC Homburg : FC Homburg gewinnt und macht Boden gut

Außenverteidiger Tim Stegerer (links) brachte den FC Homburg mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 wieder auf die Siegerstraße. Foto: Markus Hagen

Frankfurt Fußball-Regionalliga: Markus Mendler erzielt beim 3:1 gegen den FSV Frankfurt bereits sein neuntes Saisontor für die Grün-Weißen.

Nach zwei Unentschieden zuletzt behält der FC Homburg durch den Sieg beim FSV Frankfurt die Ligaspitze zumindest im Auge. Vor knapp 900 Zuschauern in der PSD-Arena am Bornheimer Hang behaupteten sich die Grün-Weißen in der Partie der Fußball-Regionalliga Südwest verdient mit 3:1 (1:0). Mit dem Dreier, mit dem das Team von Trainer Timo Wenzel immerhin im fünften Spiel in Folge ungeschlagen geblieben ist, festigte der FCH Rang sechs.

„Wir waren in den 90 Minuten die klar bessere Mannschaft, die bis auf eine Schrecksekunde in der Anfangsphase Spiel und Gegner beherrschte“, lautet das Fazit des FCH-Coachs, der seine Startelf gegenüber dem letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II erneut verändern musste. Für den wegen der fünften gelben Karte gesperrten Innenverteidiger Daniel Di Gregorio durfte Jannis Reuss in der Vierer-Abwehrkette ran. Für den gelb-rot-gesperrten Mart Ristl rückte Serkan Göcer auf die Sechserposition auf. „Im Wesentlichen haben wir in der Defensive sehr gut gestanden, fast nichts zugelassen“, sagt Wenzel. Nur einmal mussten die Gäste in Halbzeit eins so richtig zittern. Arif Güclü (8.) traf mit dem ersten Torschuss der Frankfurter die Latte, den Nachschuss hämmerte Jake Hirst über das Gehäuse, das auch diesmal von Krystian Wozniak gehütet wurde. Der FSV Frankfurt hätte sich aber auch nicht beklagen dürfen, wenn er bereits nach nicht einmal einer Minute in Rückstand gelegen hätte. Nach nur 40 Sekunden wurde Patrick Dulleck frei gespielt, sein Schuss aus halbrechter Position klärte FSV-Keeper Daniel Endres gerade noch zur Ecke.

Knapp 17 Minuten später hatte Endres keine Abwehrchance mehr. Bei einem Rückpass übersah Lukas Gottwald den Homburger Marco Hingerl. Dieser kam an den Ball und ließ sich diese Chance zur frühen Homburger Führung (18.) nicht nehmen. Viel passierte anschließend nicht mehr im ersten Abschnitt. Frankfurt bemühte sich zwar, hatte durch Andu Yobel Kelati (28.) und Arif Güclü (36.) zwei Möglichkeiten, aber der richtige Druck auf das Homburger Tor blieb aus. In der Offensive tat sich aber auch bei den Saarländern erst in der 40. Minute wieder etwas. Loris Weiß hätte auf 2:0 erhöhen können, vergab aber.

Ähnliches Bild in der zweiten Halbzeit. Beide Mannschaften neutralisierten sich mehr oder weniger im Mittelfeld – bis zur 60. Minute. Überraschend glich Frankfurt durch Arif Güclü zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 1:1 aus. Zehn Minuten später jubelten aber die mitgereisten FCH-Fans wieder. Außenverteidiger Tim Stegerer zog aus 17 Metern ab. Der Ball knallte in den Winkel zum 2:1 für Grün-Weiß (73.). „Den Ball habe ich wirklich so was von richtig getroffen, der war unhaltbar“, freute sich der 33-jährige Routinier über sein erstes Saisontor. Insgesamt habe der FCH den FSV schon ganz gut unter Kontrolle gehabt und verdient die drei Punkte mit nach Hause genommen. Nach einem Gewaltschuss von Dulleck (76.) stand Markus Mendler nur drei Minuten später goldrichtig, der den Abpraller zu seinem neunten Saisontor zum 3:1-Endstand versenkte. „Schön, dass wir gewonnen haben. Neun Tore nach 16 Spielen sind mir noch nie gelungen“, freute sich Mendler. „Wir wollten unbedingt gewinnen, sind sehr viel gelaufen und haben uns mit dem Sieg für diese Einsatzbereitschaft belohnt“, freute sich Serkan Göcer.