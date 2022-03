Fußball-Regionalligist FC Homburg : Unverhofft zum Regionalliga-Debüt

Homburg Gegen die TSG Balingen wird Mehmet Bagci zwar wieder auf der Bank des FC Homburg Platz nehmen, über seinen Sprung in den Regionalligakader ist er dennoch glücklich. Gegen den Neunten wollen die Grün-Weißen ihre Heimbilanz aufpolieren.

Personell sieht es gegenüber dem jüngsten 1:1 beim Bahlinger SC – als Wenzel nur noch 15 Spieler zur Verfügung standen – wieder etwas besser aus. Serkan Göcer wird nach abgelaufener Gelbsperre wieder in die Startelf zurückkehren, während Stürmer Seonghoon Cheon für seinen Platzverweis gegen den FK Pirmasens noch einmal zuschauen muss. Außenverteidiger Luca Plattenhardt hat zwar am Dienstag nach einer Wadenverletzung wieder mit dem Training begonnen, Wenzel hält aber einen Einsatz des 24-Jährigen noch für zu früh. Auch Mounir Bouziane hat in dieser Woche nach einem kleinen Muskelfaserriss in der Wade wieder trainiert. „Er kann vielleicht wieder im Aufgebot sein.“

Für Serkan Göcer wird U23-Spieler Mehmet Bagci, der beim Bahlinger SC sein Debüt auf der linken Außenverteidigerposition gab, wieder auf der Bank Platz nehmen. Dennoch ist der 20-Jährige sehr zufrieden mit seinem „Aufstieg“ in diesem Jahr von der zweiten Mannschaft in den Regionalligakader. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, erklärt er. Als Wenzel die Spieler ab Januar und Februar verletzungsbedingt ausgingen, nahm er einige Spieler, darunter auch Bagci, von der U23 mit nach oben, um überhaupt den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Beim letzten Test des FCH in der Winterpause beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 spielte Bagci von Anfang an mit. Im Punktspiel beim TSV Schott Mainz wurde er in der 82. Minute eingewechselt, absolvierte seine ersten Minuten in der Regionalliga. Zwei Wochen später spielte er beim Bahlinger SC von der ersten Minute an auf der linken Außenverteidigerposition. „Hier oder alsInnenverteiger fühle ich mich am wohlsten“, sagt Mehmet Bagci, der im Alter von sechs Jahren bei den Sportfreunden Saarbrücken erstmals die Fußballschuhe schnürte. Später spielte er für die U14 des 1. FC Saarbrücken. Im Juni 2014 ging es zum Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern, den er als U19-Spieler 2018 wieder verließ und zum FCS zurückkehrte. Den Sprung zu den Profis der Blau-Schwarzen hätte Bagci fast geschafft. Er trainierte mit den FCS-Regionalligaspielern bereits mit, absolvierte auch mit der ersten Mannschaft gegen den SV Darmstadt 98 und Karlsruhe zwei Vorbereitungsspiele im Winter 2020, ehe er die ersten Probleme mit seinem Schambein bekam. Bagci verließ im Juni 2020 den FCS in Richtung Oberligist SV Röchling Völklingen. „Hier wollte ich mich weiter entwickeln und viel Spielpraxis sammeln.“ Doch eine Schambeinentzündung machte ihm einen Strich durch seine sportliche Planung. Ein ganzes Jahr fiel er aus, ehe er zu dieser Saison zur U23 des FC Homburg kam. Hier trug Bagci mit starken Leistungen in der Defensive zur bisher guten Runde des Saarlandligisten bei. Mit seinen ersten Einsätzen im Regionalliga-Team hat Mehmet Bagci Blut geleckt. Timo Wenzel zeigte sich mit der Leistung des 20-Jährigen bei seinem Startelf-Debüt sehr angetan: „Er hat seine Sache ganz gut gemacht.“