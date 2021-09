Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg braucht den Befreiungsschlag

Loris Weiß (Nummer 19) hat sich nicht nur durch seinen Treffer gegen Hoffenheim in die Startelf des FC Homburg gespielt. Foto: Markus Hagen Foto: HAgen/Markus Hagen

Homburg Der noch sieglose Fußball-Regionalligist kämpft bei Hessen Kassel um den ersten Saisonerfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Regionalliga Südwest dürfte für den FC Homburg derzeit ernüchternd sein. Mit erst zwei mageren Punkten liegen die Grün-Weißen nach vier Spieltagen auf dem 18. und damit vorletzten Rang. Nicht das, was den Ansprüchen des Vereins entspricht. Am vergangenen Spieltag reichte es trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II nur zu einem 3:3. Nun soll am Samstag ab 14 Uhr im Auestadion beim KSV Hessen Kassel endlich der erste Saisonsieg gelingen.

Seine Mannschaft habe im vergangenen Heimspiel vieles gut bis sehr gut gemacht, dann aber in der einen oder anderen Situation nicht aufgepasst, sieht FCH-Trainer Timo Wenzel keine großen Stellschrauben, an denen gedreht werden müsste. „Hoffenheim machte aus sehr wenigen Offensivszenen drei Tore.“ Man habe diese Partie genau analysiert. ,,Aus den Fehlern sollten wir lernen. Ich bin mir sicher, dass wir es in Kassel nun noch besser machen“, erklärt der 43-jährige Chefcoach. Er versuche mit der Mannschaft das Positive mit auf den Weg nach Nordhessen zu nehmen.

Der KSV Hessen Kassel sei vom bisherigen Saisonverlauf schwer einzuschätzen. „Uns erwartet im Auestadion aber ein heißes Pflaster“, ist sich Wenzel sicher. Zumal der kommende Gegner zuletzt bei der 0:1-Niederlage beim FSV Frankfurt ebenfalls unter Wert geschlagen wurde. „Daher werden wir auf eine Mannschaft treffen, die es nach der ärgerlichen Niederlage besser machen möchte.“ Damit liege Kassel von der Erwartungshaltung auf gleicher Ebene wie der FC Homburg.

Personell gibt es bei den Grün-Weißen keine Änderungen. Wenzel fasst sogar ins Auge mit der gleichen Startelf in die Partie beim KSV Hessen Kassel zu gehen wie zuletzt gegen Hoffenheim. „Sicherlich überlegen wir im Trainerteam noch, ob wir taktisch gesehen, die eine oder andere Änderung vornehmen werden. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir mit der gleichen Elf beginnen.“ Dazu gehört, so Wenzel, mit Sicherheit auf der linken Seite oder als Sturmspitze Loris Weiß. „Er hat nicht nur wegen seines Tores ein ganz starkes Spiel gemacht“, lobt der Trainer.

Und der 24-jährige Offensivspieler der Grün-Weißen ist ganz heiß darauf, mit seinen Teamkollegen in Kassel endlich den ersehnten ersten Saisonsieg einzufahren. „Es war schade, gegen Hoffenheim hätte es ja eigentlich schon reichen können, eigentlich müssen.“ Gegen Kassel sehe Weiß keinen unbedingten Druck auf seiner Mannschaft. „Ich sehe eher das Positive. Wir wissen, was wir können. Gegen Hoffenheim spielten wir lange Zeit sehr gut. Nun müssen wir das in Kassel auch über 90 Minuten zeigen, um nicht durch unnötige Gegentore aus dem Nichts uns noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen“, hohft Weiß. Schön wäre es, wenn es seinem FC Homburg auch erstmals in dieser Saison gelingen könnte, ohne Gegentor zu bleiben. „Wenn wir das schaffen, ist der Sieg drin. Vorne machen wir was“, zeigt sich Loris Weiß optimistisch.