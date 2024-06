Die besten Torjäger der Region Seit über 20 Jahren beweist er seinen Torriecher

In der Saison 2016/17 holte Stumpf zum großen Höhenflug aus und war damals mit seinen 24 Treffern maßgeblich daran beteiligt, dass der SC Blieskastel-Lautzkirchen II mit 80 Punkten sowie einem Torverhältnis von 94:20 mit neun Zählern Vorsprung vor dem FSV Jägersburg III die Meisterschaft in der Kreisliga A Ost errang. In jener Runde blieb der SC in 28 Partien bei 26 Siegen und zwei Unentschieden durchgängig ungeschlagen. Somit ging es für die SC-Zweite in der darauffolgenden Spielzeit in der damaligen Bezirksliga Homburg weiter. Dort erreichten die Blieskasteler unter den insgesamt 18 Mannschaften mit 32 Punkten und einem Torverhältnis von 62:96 knapp vor der SG Rubenheim-Herbitzheim-Bliesdalheim (31) sowie der SG Ommersheim-Erfweiler-Ehlingen (30) den drittletzten Rang 16. Dass sich die SC-Zweite auf Anhieb in der höheren Spielklasse etablieren konnte, lag auch an bemerkenswerten 23 Toren von Stumpf.