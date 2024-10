Fußball-Saarlandliga Limbacher Siegesserie reißt beim FC Homburg II

FSV Jägersburg – SV Saar 05 Saarbrücken 3:0 (1:0). Die Jägersburger kamen am Samstag in ihrem 14. Saisonspiel zu ihrem neunten Sieg und verteidigten damit mit 31 Zählern vor den punktgleichen SF Köllerbach die Tabellenführung. Vor 200 Zuschauern war Daniel Dahl der Mann des Tages. Vorm 1:0 hatte der Mittelfeldspieler per Lupfer die Latte getroffen, ehe Maurice Schnell per Volleyabnahme erfolgreich abstaubte (35. Minute). Nach dem Seitenwechsel wurde Dahl von Saar 05-Schlussmann Marius Heißler im Strafraum gefoult und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0 (47.). Die Entscheidung gab es dann in der 76. Minute: In dieser Situation legte Dahl für seinen Mitspieler Hendrik Simon den dritten Treffer des Nachmittags auf. Die Nordhomburger siegten auch in dieser Höhe verdient. Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Frank gastiert am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr bei der SpVgg. Quierschied.