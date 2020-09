SV Röchling Völklingen gegen SV Elversberg : Völklingen verpasst den Sprung an die Spitze

VÖLKLINGEN Oberligist SV Röchling verliert Saar-Derby gegen den neuen Tabellenführer SV Elversberg II.

Beckers Strahl blieb letztlich das einzige Tor im Spiel, weil beide Mannschaften an diesem warmen Spätsommertag offensiv viel zu behäbig agierten. „Wenn er den Ball nicht so in den Winkel schweißt, geht das Spiel wahrscheinlich 0:0 aus“, befand Völklingens Kapitän Marius Schley. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir viel zu passiv. Wir sind da nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. In Hälfte zwei hatten wir dann besser Zugriff, da lag das 1:1 eher in der Luft als ein 0:2. Insgesamt war es von uns aber nach vorne hin zu wenig“, ergänzte der Mittelfeldakteur.