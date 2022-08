Fußball-Oberligist FSV Jägersburg : „Psychologische Aufbauarbeit“ nötig

Jägersburg FSV Jägersburg verliert auch zweites Saisonspiel klar: 0:6-Pleite beim FV Diefflen.

(mh/ski) Krasser hätte der Fehlstart für den FSV Jägersburg kaum sein können. Eine Woche nach der 2:6-Heimpleite gegen den TuS Mechtersheim erlebte der Fußball-Oberligist beim 0:6 (0:3) im Saar-Derby beim FV Diefflen das nächste Debakel. „Wenn man schon gegen eine klar bessere Mannschaft wie den FVD verliert, dann schon mit mehr Einsatz und Gegenwehr“, ärgerte sich Neu-Trainer Christian Frank über den Auftritt. „Die Leistung und die Einstellung meiner Spieler besonders in der zweiten Halbzeit war indiskutabel. Es war eine Kopie der zweiten Hälfte der Partie zu Hause gegen Mechtersheim.“ In Diefflen war den Jägersburgern kurzfristig Innenverteidiger Julian Fricker ausgefallen, der genauso fehlte, wie der immer noch verletzte Sven Sellentin und Spielmacher Frederic Ehrmann.

Die erste gute Möglichkeit hatten dabei am Samstag sogar die Gäste. Nur wenige Minuten nach dem Anpfiff auf dem Babelsberg zog Tim Schäfer den Ball aus acht Metern knapp am Dieffler Tor vorbei. Dann aber zeigte sich der FVD extrem effektiv. Innerhalb von nur vier Minuten trafen Chris Haase (5.) und Fabian Poß (9.) zum 2:0 für die Hausherren. Gerade einmal neun Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Fast schon in trockenen Tüchern war der Sieg für das Gastgeberteam um Spielertrainer Thomas Hofer, nachdem Poß in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelte. „Ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld führte zum Strafstoß, den Sven Schreiber an Lukas Feka verursacht haben soll“, erzählte Frank. Ob er berechtigt gewesen ist, könne der FSV-Trainer nicht sagen. „Auf diese Szene hatte ich keine gute Sicht“, meinte der Coach, der dann vor allem sauer auf die Reaktion seiner Spieler im zweiten Abschnitt war.