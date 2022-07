Fußball-Oberligist FSV Jägersburg : FSV kommt zum Auftakt unter die Räder

Tristesse pur: Nicht nur Neu-Trainer Christian Frank (vorne) war nach der 2:6-Niederlage zum Auftakt gegen den TuS Mechtersheim angefressen. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Südstaffel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Jägersburg kassiert 2:6-Heimpleite gegen den TuS Mechtersheim.

Das hatten sich die Kicker des FSV Jägersburg zum Saisonauftakt vollkommen anders vorgestellt. Statt zuhause mit einem Sieg gegen den TuS Mechtersheim in die Runde zu starten, verpassten die Pfälzer dem Team von Neu-Trainer Christian Frank beim 2:6 (2:2) eine schallende Ohrfeige. „Da war wirklich nichts drin für uns“, musste Frank eingestehen, dass diese Niederlage für seine Mannschaft vor den rund 150 Zuschauern auch in der Höhe absolut verdient war. „Wir standen zu weit weg vom Gegner, ließen uns so richtig abkochen“, fügt er zerknirscht an.

Dabei habe sich die Mannschaft, die im Vorjahr so knapp dem Abstieg entronnen ist, für die ersten 90 Minuten der neuem Saison so viel vorgenommen. Doch seine Jungs seien nie richtig in die Zweikämpfe gekommen und hätten dem Gegner viel Raum für dessen Spiel gegeben. Mechtersheim war schon in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft – und hatte mit Mert Özkaya den überragenden Spieler auf dem Rasen. Die Gastgeber schafften es in den 90 Minuten zu keinem Zeitpunkt, ihn zu stoppen. Mit seinen vier Treffern sorgte er fast im Alleingang für den hohen Auftakterfolg.

In Führung waren allerdings die Hausherren gegangen. André Fomitschow ließ nach zehn Minuten mit einem 18-Meter-Flachschuss aus halblinker Position Gästetorhüter Maxime Klein keine Abwehrchance. Danach spielte aber eigentlich nur noch der TuS. FSV-Mittelfeldmotor Frederic Ehrmann musste schon nach 13 Minuten verletzt vom Platz. Zwölf Minuten Später glich Mert Özkaya zum 1:1 aus. Die nächste Möglichkeit nutzte sein Zwillingsbruder Kaan (31.) zur 2:1-Führung. Nach einem schönen Spielzug hämmerte er das Leder mit einem satten Linksschuss aus spitzem Winkel über FSV-Keeper Mirko Vogel in die Maschen. Dann Glück für Jägersburg, dass Fomitschow einen Schuss von Mert Özkaya (42.) auf der Torlinie klärte. Statt mit einem 1:3-Rückstand in die Pause zu gehen, glich Jägersburg durch Alexander Schmieden (44.) zum – aus Sicht des FSV schmeichelhaften – 2:2 aus.

„Wir hatten uns sehr viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, wollten früher und effektiver in die Zweikämpfe gehen und nach vorne den TuS Mechtersheim viel mehr fordern“, erklärt Christian Frank zur Pausenansprache. Doch in der Folge lief bei den Jägersburgern noch weniger zusammen. In der Defensive zeigten sich immer wieder Lücken, die Mechtersheim durch ihr schnelles und technisch starkes Spiel nutzte. In der Rückwärtsbewegung stimmte beim FSV nach vielen Ballverlusten überhaupt nichts mehr und so lud die FSV-Elf den TuS immer wieder ein, sich über die oft verwaisten Flügel gefährlich nach vorne zu spielen. Nicht einmal zwei Minuten nach Wiederbeginn hatte Mert Özkaya die Gäste wieder in Font gebracht. Robin Muth und Mert Özkaya hätten längst erhöhen können, ehe Nico Schubert (70.) mit einem Knaller den Ball zum 4:2 in den Winkel hämmerte. Jägersburg gab sich längst geschlagen und kassierte durch Mert Özkaya (75./81.) die nächsten beiden Treffer. Nach 90 Minuten waren die Gastgeber mit der Höhe der Niederlage noch gut bedient.