Auftakt Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Jägersburg will nicht nochmal so lange zittern

Nico Flögel (rechts ) kam von der SV Elversberg II zum FSV Jägersburg. Er könnte zum Auftakt am Samstag in der Abwehrkette zum Einsatz kommen. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Fußball-Oberliga: Der FSV möchte mit einem Heimsieg gegen Mechtersheim den Grundstein zum erhofften Erreichen der Aufstiegsrunde legen.

Von Markus Hagen

Nur hauchdünn schaffte der FSV Jägersburg in der vergangenen Saison den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Weil Vizemeister Eintracht Trier über die Relegation den Aufstieg in die Regionalliga schaffte, blieben die Lila-Weißen in der Klasse. In der neuen Runde, die an diesem Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TuS Mechtersheim startet, will der FSV nicht so lange bangen müssen.

Einiges hat sich im Kader und Trainerteam der Jägersburger geändert. Mit Christian Frank hat ein neuer Mann den Trainerposten von Tim Harenberg übernommen. Den 36-Jährigen hat der neue sportliche Leiter Marco Emich vom Oberligateam der SV Elversberg mitgebracht. Emich stand dort bis zur vergangenen Saison als Coach an der Seitenlinie. Frank als sein Co-Trainer. „Wir kennen die Oberliga beide sehr gut und wollen unsere Erfahrung nun beim FSV Jägersburg so einbringen, dass wir in dieser Saison nicht wieder so gewaltig zittern müssen, wie mein Kollege Tim Harenberg zuletzt“, hofft Christian Frank, in der erneut geteilten Liga dieses Mal womöglich den Sprung in die Aufstiegsrunde zu schaffen. Bei nur fünf von elf Teams der stark besetzten Südstaffel, die das schaffen, sei das allerdings eine schwere Aufgabe.

Selbstverständlich käme es dem FSV da sehr gelegen, wenn er am Samstag mit einem Heimsieg optimal starten würde. „Mit drei Punkten im Gepäck wäre es sicherlich einfacher, dann die schwere Hürde am darauffolgenden Spieltag beim FV Diefflen anzugehen.“

Die sechswöchige Vorbereitungsphase sei durchwachsen verlaufen. „Es gab ordentliche bis gute Testspiele, aber auch schwache.“ Besonders die vielen Gegentore dürfen in der Punktrunde nicht passieren. Gegen den Saarlandligisten Saar 05 Saarbrücken gab es eine 1:3-Niederlage, 6:6 hieß es gegen Saarlandliga-Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen. Hoffnung macht Frank allerdings die Generalprobe beim 1:3 gegen Regionalligist FC Homburg. „An die Leistung aus diesem Spiel gilt es nun in der Oberligarunde und nun zum Auftakt gegen Mechtersheim anzuknüpfen“, zeigt sich Frank zuversichtlich, dann auch den anvisierten Dreier zu sichern.

Auf Neuzugang Sven Sellentin, der vom FC Hertha Wiesbach kam, muss der FSV am Samstag verzichten. Der Ex-Profi des FC Homburg laboriert an einer Schleimbeutelentzündung sowie einer Adduktorenzerrung. Auch der zweite Neuzugang aus Wiesbach, Tim Schäfer, fällt wegen einer Innenbandverletzung im Fuß aus. Fraglich ist der Einsatz von Sven Schreiber (Knieprobleme).